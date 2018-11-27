روسيا تسعي لزيادة التبادل التجاري مع ايران بنسبة 30 بالمائة

وافادت وكالة 'اينترفاكس' ان موسكوفيتش اعلن ذلك مساء الاثنين وقال، انه وبغية تعزيز التعاون فقد جعلنا انشاء خطوط سكك الحديد في جدول اعمالنا كخطوة اولي.

واضاف، لقد اتفقنا مع جمهورية اذربيجان ليتم عبرها ترانزيت السلع بصورة حرة ولهذا السبب فان حجم السلع التي تنقل اليوم الي ايؤان وتنقل من ايران الي ؤوسيا سينمو بنسبة 30 بالمائة خلال الاعوام من 2019 الي 2021.

يذكر انه تم خلال الاسبوع الماضي بحث نقل السلع بين ايران وجمهورية اذربيجان وروسيا في اطار 'اسبوع النقل -2018'.

واكد الدول الثلاث ضرورة زيادة نقل الشحنات التجارية، واتفقت علي ايجاد فريق عمل تطوير هيكلية الاشراف علي هذا الموضوع.

انتهي ** 2342

