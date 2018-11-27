روسيا تسعي لزيادة التبادل التجاري مع ايران بنسبة 30 بالمائة

موسكو / 27 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
اعلن رئيس لجنة النقل والبناء في مجلس الدوما الروسي يوغني موسكوفيتش بان موسكو تسعي لزيادة تبادلها التجاري مع طهران بنسبة اكثر من 30 بالمائة خلال الاعوام الثلاثة القادمة.

وافادت وكالة 'اينترفاكس' ان موسكوفيتش اعلن ذلك مساء الاثنين وقال، انه وبغية تعزيز التعاون فقد جعلنا انشاء خطوط سكك الحديد في جدول اعمالنا كخطوة اولي.
واضاف، لقد اتفقنا مع جمهورية اذربيجان ليتم عبرها ترانزيت السلع بصورة حرة ولهذا السبب فان حجم السلع التي تنقل اليوم الي ايؤان وتنقل من ايران الي ؤوسيا سينمو بنسبة 30 بالمائة خلال الاعوام من 2019 الي 2021.
يذكر انه تم خلال الاسبوع الماضي بحث نقل السلع بين ايران وجمهورية اذربيجان وروسيا في اطار 'اسبوع النقل -2018'.
واكد الدول الثلاث ضرورة زيادة نقل الشحنات التجارية، واتفقت علي ايجاد فريق عمل تطوير هيكلية الاشراف علي هذا الموضوع.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

ايران وروسيا واذربيجان

التبادل التجاري

نمو

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

روسيا تسعي لزيادة التبادل التجاري مع ايران بنسبة 30 بالمائة

معظم المشاهدات

في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 548 مصابا

في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 548 مصابا

634 مصابا جراء الزلزال غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج

محافظ كرمانشاه:

634 مصابا جراء الزلزال غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج

ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

الامیرال خانزادی: ایران ستدشن 3 مدمرات فی غضون اشهر

الامیرال خانزادی: ایران ستدشن 3 مدمرات فی غضون اشهر

هزتان ارضيتان تضربان مدينة سربل ذهاب

هزتان ارضيتان تضربان مدينة سربل ذهاب

أحدث الأخبار

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

الخطوط القطرية تزيد رحلاتها الجوية الي ايران

روسيا تسعي لزيادة التبادل التجاري مع ايران بنسبة 30 بالمائة

روسيا تسعي لزيادة التبادل التجاري مع ايران بنسبة 30 بالمائة

المتحدث باسم الحرس الثوری: الغربیون لا یمكنهم اخافة الشعب الایرانی

المتحدث باسم الحرس الثوری: الغربیون لا یمكنهم اخافة الشعب الایرانی

ايران وروسيا تتباحثان حول الجولة القادمة لمفاوضات آستانا

ايران وروسيا تتباحثان حول الجولة القادمة لمفاوضات آستانا

المانيا وفرنسا تعتزمان استضافة الآلية المالية للتعامل مع ايران

وول ستريت جورنال:

المانيا وفرنسا تعتزمان استضافة الآلية المالية للتعامل مع ايران

موضوعات مرتبط