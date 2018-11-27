المتحدث باسم الحرس الثوری: الغربیون لا یمكنهم اخافة الشعب الایرانی

كاشان / 27 تشرین الثانی /نوفمر /ارنا-
اعتبر المتحدث باسم الحرس الثوری العمید رمضان شریف نهایة الحرب المفروضة (1980-1988)، بدایة لاقتدار ایران العسكری والدفاعی المتزاید یومیا، مؤكدا بان الغربیین الیوم لا یمكنهم اخافة الشعب الایرانی من شیء.

وفی كلمته التی القاها الاثنین خلال مراسم اقیمت لاحیاء ذكري الشهداء فی مدینة بادرود التابعة لكاشان (وسط) اكد العمید شریف، بان صلابة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة التی تحققت بدماء الشهداء لن تزول بتهدیدات الاعداء.
واضاف، لقد عبرنا مضائق صعبة جدا والیوم ایضا وفی ظل القیادة الحكیمة لقائد الثورة الاسلامیة قادرون علي الدفاع بافضل صورة ممكنة عن الشعب والوطن وحماة الثورة الاسلامیة ومصادرنا.
واشار الي الحظر الامیركی الجدید ضد ایران واضاف، لن یحدث ای شیء وسیتجاوز الشعب مضیق الحظر الاقتصادی مثلما بلغنا ذروة القوة العسكریة بوجود الحظر.
وصرح العمید شریف بان الجمهوریة الاسلامیة حققت التقدم فی مختلف الحقول منها العلوم الجدیدة وهی تقارن فی بعض الفروع مع القوي الكبري ایضا.
انتهي ** 2342



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المتحدث باسم الحرس الثوری: الغربیون لا یمكنهم اخافة الشعب الایرانی

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