المتحدث باسم الحرس الثوری: الغربیون لا یمكنهم اخافة الشعب الایرانی

وفی كلمته التی القاها الاثنین خلال مراسم اقیمت لاحیاء ذكري الشهداء فی مدینة بادرود التابعة لكاشان (وسط) اكد العمید شریف، بان صلابة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة التی تحققت بدماء الشهداء لن تزول بتهدیدات الاعداء.

واضاف، لقد عبرنا مضائق صعبة جدا والیوم ایضا وفی ظل القیادة الحكیمة لقائد الثورة الاسلامیة قادرون علي الدفاع بافضل صورة ممكنة عن الشعب والوطن وحماة الثورة الاسلامیة ومصادرنا.

واشار الي الحظر الامیركی الجدید ضد ایران واضاف، لن یحدث ای شیء وسیتجاوز الشعب مضیق الحظر الاقتصادی مثلما بلغنا ذروة القوة العسكریة بوجود الحظر.

وصرح العمید شریف بان الجمهوریة الاسلامیة حققت التقدم فی مختلف الحقول منها العلوم الجدیدة وهی تقارن فی بعض الفروع مع القوي الكبري ایضا.

انتهي ** 2342

