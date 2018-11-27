ايران وروسيا تتباحثان حول الجولة القادمة لمفاوضات آستانا

موسكو / 27 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
التقي السفير الايراني لدي موسكو مهدي سنائي الاثنين مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ورشنين وبحث معه حول اجتماع استانا والتعاون الثنائي في المجالات الاقليمية والدولية والاتفاق النووي والاوضاع في سوريا واليمن.

وبحث سنائي مع ورشنين بشان عقد الاجتماع الحادي عشر لمباحثات مسار استانا في كازاخستان والتعاون بين البلدين في المجالات الثنائية والاقليمية والدولية لاسيما علي صعيد الاتفاق النووي وسوريا واليمن وحقوق الانسان .
واعتبر السفير الايراني خلال اللقاء تعاون ايران وروسيا في اطار منظمة الامم المتحدة والمجالات الدولية بانه في مستوي عال.
بدوره قال مساعد وزير الخارجية الروسي خلال اللقاء ان موسكو ستدفع التعاون بين البلدين في الاوساط الدولية والاقليمية علي اساس الاتفاقات ومع الاخذ بنظر الاعتبار المصالح المتبادلة لايران وروسيا.
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ايران وروسيا تتباحثان حول الجولة القادمة لمفاوضات آستانا

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