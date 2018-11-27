وول ستريت جورنال:

المانيا وفرنسا تعتزمان استضافة الآلية المالية للتعامل مع ايران

طهران / 27 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا-
افادت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الاميركية نقلا عن دبلوماسيين غربيين بان المانيا وفرنسا ابدتا استعدادهما لاستضافة وتفعيل الالية المالية للتعامل مع ايران بعد امتناع لوكسمبورغ والنمسا عن ذلك.

وقالت الصحيفة بانه في حال استضافت فرنسا هذه الالية وتفعيلها فان المانيا ستتراس هذه الالية وقد يكون الامر بالعكس ايضا .
ويقول الدبلوماسيون ان ساسة بريطانيا يدرسون حاليا مسالة حسم موقفهم بشان الانضمام الي صف المانيا وفرنسا .
وستكون الآلية محددة الهدف مثل دار مقاصة يمكن استخدامها لمبادلة صادرات النفط والغاز الإيرانية بمبيعات السلع من الاتحاد الأوروبي في اتفاق مقايضة من الناحية العملية .
وكانت وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني أعلنت في 26 ايلول/سبتمبر في الامم المتحدة قرار الاتحاد الاوروبي إنشاء كيان يتيح لايران الاستمرار في بيع النفط بعد دخول المجموعة الثانية من العقوبات الاميركية حيز التطبيق في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
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اقتصاد

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المانيا وفرنسا

الالية المالية

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المانيا وفرنسا تعتزمان استضافة الآلية المالية للتعامل مع ايران

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