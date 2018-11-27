المانيا وفرنسا تعتزمان استضافة الآلية المالية للتعامل مع ايران

وقالت الصحيفة بانه في حال استضافت فرنسا هذه الالية وتفعيلها فان المانيا ستتراس هذه الالية وقد يكون الامر بالعكس ايضا .

ويقول الدبلوماسيون ان ساسة بريطانيا يدرسون حاليا مسالة حسم موقفهم بشان الانضمام الي صف المانيا وفرنسا .

وستكون الآلية محددة الهدف مثل دار مقاصة يمكن استخدامها لمبادلة صادرات النفط والغاز الإيرانية بمبيعات السلع من الاتحاد الأوروبي في اتفاق مقايضة من الناحية العملية .

وكانت وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني أعلنت في 26 ايلول/سبتمبر في الامم المتحدة قرار الاتحاد الاوروبي إنشاء كيان يتيح لايران الاستمرار في بيع النفط بعد دخول المجموعة الثانية من العقوبات الاميركية حيز التطبيق في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

انتهي ** 2342

