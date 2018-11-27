وزارة الدفاع العراقية تؤكد اهمية دور الحشد الشعبي بعد هزيمة داعش

بغداد/27 تشرين الثاني/ نوفمبر/ارنا-أكد المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع العراقية، الفريق الركن محمد العسكري، الاثنين، ان قطعات الحشد الشعبي تساهم بسد النقص الموجود في اعداد الشرطة والجيش لتغطية مساحة البلاد المترامية.

وقال العسكري في تصريح صحفي، إن 'قطعات الحشد تسد النقص الموجود في الشرطة والجيش العراقي، ففي بلد مثل مساحة العراق، مخطط له في الدستور ألا يتجاوز عدد قواته 300 ألف مقاتل، وهو عدد غير كافٍ علي الإطلاق لتغطية مساحة العراق المترامية بالتزامن مع سوء الاوضاع في سوريا وتاثير مسرح العمليات العسكرية علي العراق، إضافة الي ان الأحداث في المنطقة العربية بكل تداعياتها والتي تؤثر بشكل سلبي علي البلاد'.
وأضاف، أن 'الحشد الشعبي لديه ما يجب من الانضباط العالي والانصياع للدولة بغير تخطيط وتنظيم'، مشيرا الي ان 'المسيء منهم تتم محاسبته من قبل قياداته ومن قبل الدولة، مثل عناصر الجيش والشرطة'، مؤكدا ان 'الحشد تحت سيطرة القائد العام للقوات المسلحة'.
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وزارة الدفاع العراقية تؤكد اهمية دور الحشد الشعبي بعد هزيمة داعش

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