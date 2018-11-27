رسالة اكبر جسامة علي عاتق العلماء والفنانين في طريق المقاومة الاسلامية

جاء ذلك في كلمة القاها اللواء جعفري خلال المراسم الافتتاحية للمهرجان الدولي الخامس عشر لافلام 'المقاومة' والتي اقيمت في طهران بحضور عدد من المسؤولين والمدراء والعاملين في قطاع سينما المقاومة والدفاع المقدس.

وقال القائد العام للحرس الثوري، ان المعني العميق للمقاومة الاسلامية قد صنع اليوم مفهوما بحيث يمكن القول انها اثرت في الكثير من الحسابات الدولية واصبحت محور مصير الشعوب.

واشار الي ان مفهوم المقاومة الاسلامية آخذ بالانتشار والاتساع في المنطقة والعالم اليوم واضاف، ان سماحة قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي) اعتبر المقاومة الاسلامية الطريق الوحيد لانقاذ المنطقة وشعوبها، لذا فانه علي العلماء والفنانين اليوم رسالة اكبر جسامة في هذا السياق ليعملوا علي المزيد من تعميق المقاومة لتكون اكثر تاثيرا.

واعتبر القائد العام للحرس الثوري سر الانتصار بانه يكمن في المقاومة والصمود امام همجية الاستكبار واضاف، ان هذا هو سر انتصار الشعوب والنصر الالهي رغم وجود كل المشاكل والتهديدات والمؤامرات.. هذه الانتصارات التي اربكت عالم الاستكبار وجعلته يشعر بالدوار والتخبط.

واعتبر الجهاد في مجالات الحرب الناعمة اي في القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية اكبر اهمية بكثير من الجهاد في المجالات الخشنة، ومن المؤكد ان فنان جبهة المقاومة الذي يريد العمل في هذا المجال يجب ان يكون سعيه مترافقا مع الروح الجهادية بالتاكيد.

واكد اللواء جعفري بان طريق المقاومة الاسلامية الذي انطلق مع الثورة ويصبح اكثر القا يوما بعد يوم وامتزج مع اسم التعبئة ايضا، سيحقق لمقاتلي جبهة المقاومة الكثير من الانتصارات في المستقبل القريب.

انتهي ** 2342

