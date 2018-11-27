كتلة الاصلاح العراقية تؤكد ضرورة عرض السير الذاتية للوزراء قبل التصويت عليهم

بغداد/27 تشرين الثاني/ نوفمبر/ارنا-طالبت كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية العراقية، الاثنين، بعرض السير الذاتية للوزراء العراقيين المرشحين للوزارات قبل 48 ساعة من عقد جلسة التصويت عليهم.

وذكر بيان للكتلة البرلمانية، انه 'سبق وان تعهد رئيس الوزراء في جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته، بعد ان كان هناك اعتراض علي بعض المرشحين للوزارة، وتعهد باتخاذ الاجراءات القانونية اذا ما كانت هناك اشكاليات من قبل هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والقيود الجنائية'.
ودعا البيان 'رئيس مجلس الوزراء الي بيان موقف هيئة المساءلة والعدالة والجهات الرقابية من الوزراء الذين تم التصويت عليهم والمرشحين للوزارات المتبقية والتأكيد علي اختيار شخصيات تكنوقراط مستقلة وبالخصوص حقيبتي الدفاع والداخلية'.
واكد علي 'ضرورة ان تعرض السير الذاتية للمرشحين قبل فترة مناسبة (48 ساعة) لكل اعضاء مجلس النواب'.
انتهي ع ص ** 2342



برچسب ها

سياسي

العراق

كتلة الاصلاح

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

كتلة الاصلاح العراقية تؤكد ضرورة عرض السير الذاتية للوزراء قبل التصويت عليهم

معظم المشاهدات

في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 548 مصابا

في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 548 مصابا

634 مصابا جراء الزلزال غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج

محافظ كرمانشاه:

634 مصابا جراء الزلزال غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج

ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

الامیرال خانزادی: ایران ستدشن 3 مدمرات فی غضون اشهر

الامیرال خانزادی: ایران ستدشن 3 مدمرات فی غضون اشهر

هزتان ارضيتان تضربان مدينة سربل ذهاب

هزتان ارضيتان تضربان مدينة سربل ذهاب

أحدث الأخبار

رسالة اكبر جسامة علي عاتق العلماء والفنانين في طريق المقاومة الاسلامية

قائد الحرس الثوري:

رسالة اكبر جسامة علي عاتق العلماء والفنانين في طريق المقاومة الاسلامية

اليمن: صاروخ `زلزال 1` يدك تجمعات قوي العدوان بتعز

اليمن: صاروخ 'زلزال 1' يدك تجمعات قوي العدوان بتعز

كتلة الاصلاح العراقية تؤكد ضرورة عرض السير الذاتية للوزراء قبل التصويت عليهم

كتلة الاصلاح العراقية تؤكد ضرورة عرض السير الذاتية للوزراء قبل التصويت عليهم

القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامة الاسلامية

في البيان الختامي لمؤتمر الوحدة الاسلامية:

القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامة الاسلامية

باقر جبر الزبيدي: العراق يخسر 15 ترليون دينار سنوياً بسبب السعودية

باقر جبر الزبيدي: العراق يخسر 15 ترليون دينار سنوياً بسبب السعودية

موضوعات مرتبط