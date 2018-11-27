كتلة الاصلاح العراقية تؤكد ضرورة عرض السير الذاتية للوزراء قبل التصويت عليهم

وذكر بيان للكتلة البرلمانية، انه 'سبق وان تعهد رئيس الوزراء في جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته، بعد ان كان هناك اعتراض علي بعض المرشحين للوزارة، وتعهد باتخاذ الاجراءات القانونية اذا ما كانت هناك اشكاليات من قبل هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والقيود الجنائية'.

ودعا البيان 'رئيس مجلس الوزراء الي بيان موقف هيئة المساءلة والعدالة والجهات الرقابية من الوزراء الذين تم التصويت عليهم والمرشحين للوزارات المتبقية والتأكيد علي اختيار شخصيات تكنوقراط مستقلة وبالخصوص حقيبتي الدفاع والداخلية'.

واكد علي 'ضرورة ان تعرض السير الذاتية للمرشحين قبل فترة مناسبة (48 ساعة) لكل اعضاء مجلس النواب'.

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