في البيان الختامي لمؤتمر الوحدة الاسلامية:

القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامة الاسلامية

طهران / 27 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
اكد البيان الختامي للمؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية في بيانه الختامي بان القضية الفلسطينية تعد القضية المركزية العادلة للامة الاسلامية وان 'اسرائيل' هي العدو الاول للعالم الاسلامي ويجب توجيه كل الطاقات لمقاومتها بكل الاشكال.

وأشار بيان المؤتمر الذي عقد في طهران علي مدي 3 ايام في بيانه الختامي مساء الاثنين إلي ضرورة توحيد الصف وإنهاء الصراعات بين البلدان الإسلامية وداخلها عبر تحديد العدو بشكل دقيق.
كما رفض البيان 'صفقة ترامب لتصفية القضية وكل أشكال التسوية مع العدو الإسرائيلي'، بالإضافة إلي رفض إلغاء حق العودة وتهويد القدس ونقل عاصمة الكيان المحتل إليها.
وطالب البيان بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الإسرائيلية والعمل علي رفع الحصار عن غزة، كما رفض كل أنواع التطبيع السياسية والتجارية والثقافية والرياضية مع العدو الإسرائيلي.
وشدد بيان المؤتمر علي ضرورة إنهاء الحرب الظالمة علي اليمن وفك الحصار ومكافحة المجاعة الجماعية، ودعم الحل السياسي والتوجه إلي السلام عبر الحفاظ علي وحدة التراب اليمني.
كما اكد علي حل وتسوية النزاعات بمثل هذه السياسات في دول اخري مثل نيجيريا وبورما والبحرين وغيرها عبر مبادئ وثوابت دين الاسلام الحنيف والتاكيد علي سيادة الشعوب والعمل من اجل الافراج عن القادة المعتقلين ومنهم العلامة الشيخ ابراهيم زكزاكي.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

مؤتمر

الوحدة الاسلامية

بيان ختامي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامة الاسلامية

معظم المشاهدات

في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 548 مصابا

في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 548 مصابا

634 مصابا جراء الزلزال غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج

محافظ كرمانشاه:

634 مصابا جراء الزلزال غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج

ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

ضیوف مؤتمر الوحدة الاسلامیة زاروا مرقد الامام الخمینی

الامیرال خانزادی: ایران ستدشن 3 مدمرات فی غضون اشهر

الامیرال خانزادی: ایران ستدشن 3 مدمرات فی غضون اشهر

هزتان ارضيتان تضربان مدينة سربل ذهاب

هزتان ارضيتان تضربان مدينة سربل ذهاب

أحدث الأخبار

رسالة اكبر جسامة علي عاتق العلماء والفنانين في طريق المقاومة الاسلامية

قائد الحرس الثوري:

رسالة اكبر جسامة علي عاتق العلماء والفنانين في طريق المقاومة الاسلامية

اليمن: صاروخ `زلزال 1` يدك تجمعات قوي العدوان بتعز

اليمن: صاروخ 'زلزال 1' يدك تجمعات قوي العدوان بتعز

كتلة الاصلاح العراقية تؤكد ضرورة عرض السير الذاتية للوزراء قبل التصويت عليهم

كتلة الاصلاح العراقية تؤكد ضرورة عرض السير الذاتية للوزراء قبل التصويت عليهم

القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامة الاسلامية

في البيان الختامي لمؤتمر الوحدة الاسلامية:

القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامة الاسلامية

باقر جبر الزبيدي: العراق يخسر 15 ترليون دينار سنوياً بسبب السعودية

باقر جبر الزبيدي: العراق يخسر 15 ترليون دينار سنوياً بسبب السعودية

موضوعات مرتبط