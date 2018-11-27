القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامة الاسلامية

وأشار بيان المؤتمر الذي عقد في طهران علي مدي 3 ايام في بيانه الختامي مساء الاثنين إلي ضرورة توحيد الصف وإنهاء الصراعات بين البلدان الإسلامية وداخلها عبر تحديد العدو بشكل دقيق.

كما رفض البيان 'صفقة ترامب لتصفية القضية وكل أشكال التسوية مع العدو الإسرائيلي'، بالإضافة إلي رفض إلغاء حق العودة وتهويد القدس ونقل عاصمة الكيان المحتل إليها.

وطالب البيان بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الإسرائيلية والعمل علي رفع الحصار عن غزة، كما رفض كل أنواع التطبيع السياسية والتجارية والثقافية والرياضية مع العدو الإسرائيلي.

وشدد بيان المؤتمر علي ضرورة إنهاء الحرب الظالمة علي اليمن وفك الحصار ومكافحة المجاعة الجماعية، ودعم الحل السياسي والتوجه إلي السلام عبر الحفاظ علي وحدة التراب اليمني.

كما اكد علي حل وتسوية النزاعات بمثل هذه السياسات في دول اخري مثل نيجيريا وبورما والبحرين وغيرها عبر مبادئ وثوابت دين الاسلام الحنيف والتاكيد علي سيادة الشعوب والعمل من اجل الافراج عن القادة المعتقلين ومنهم العلامة الشيخ ابراهيم زكزاكي.

انتهي ** 2342

