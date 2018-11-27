باقر جبر الزبيدي: العراق يخسر 15 ترليون دينار سنوياً بسبب السعودية

وقال الزبيدي، في بيان، إن 'السعودية تقدم الضريبة الاولي علي قضية مقتل الصحفي جمال خاشقچي، تلبية لطلب الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بزيادة صادراتها النفطية، والذي يؤثر علي اسعار النفط التي قفزت مؤخراً نحو 80 دولار للبرميل'.

وأضاف، أن 'العراق استشعر بهذه الزيادة خيراً، لكنه سرعان ماعاد للتراجع نحو ادني من ٦٠ دولاراً بسبب ضخ الرياض كميات كبيرة من النفط في السوق فقط لأن ترامب خطب غاضباً قبل ايام علي ارتفاع اسعار النفط'.

وأعتبر الزبيدي، أن 'هذه الخطوة هي حرب جديدة بديلة عن حرب الفتاوي والقصف والتفخيخ'، لافتا إلي أن 'العراق بات يخسر قرابة الـ ١٥ تريليون سنوياً بسبب تلاعب السعودية باسعار النفط'.

وطالب الزبيدي، مجلس النواب والحكومة العراقية بـ'تخفيض سعر النفط المحدد في موازنة ٢٠١٩ إلي ٥٠ دولاراً علي الاقل بدل ٥٦ دولاراً'.

وطالب الزبيدي الحكومة العراقية بالدعوة الي 'عقد اجتماع طارئ لمنظمة اوبك وتقديم شكوي ضد من تسبب باغراق سوق النفط، بعد ان اصبح المعروض اكبر من الطلب وهذا ما يسبب خسارة الدول المنتجة للنفط لمليارات الدولارات'.

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