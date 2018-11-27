لاریجانی: 'صفقة القرن' المزیفة لن تتحقق فی المنطقة

طهران / 27 تشرین الثانی /نوفمبر /ارنا-
اكد رئیس مجلس الشوري الاسلامی فی ایران علی لاریجانی بان ایران ستظل داعمة للمقاومة، مشددا القول اننا سنقف امام الكیان الصهیونی ولن نسمح بان یهیمن علي المنطقة ویتم تمریر 'صفقة القرن' المزیفة.

وفی كلمته بالجلسة الختامیة للمؤتمر الدولی للوحدة الاسلامیة بطهران مساء الاثنین اعرب لاریجانی عن استغرابه لسباق التسلح لبعض الحكومات فی المنطقة وقال: ان مرتكبی المجازر فی الیمن یستخدمون السلاح الذی تزودهم به امیركا التی لا تولی أهمیة لمسالة أین یستخدم هذا السلاح فیما یعد الكیان الصهیونی هو العدو الحقیقی لشعوب المنطقة.
واشار الي تصریحات ترامب حول الیمن وقال، ان تصریحات الرئیس الامیركی تكشف طبیعة الحكومة الامیركیة، اذ یقول صراحة اننا لا یمكننا ان نقف امام دولة تركتب الجرائم فی الیمن والسبب هو انها تعطینا المال.
واوضح بان الجماعات الارهابیة قد استنزقت طاقات وامكانیات المنطقة وقال، ان مصدر هذه التیارات معلوم من این یاتی، وهم یریدون استنزاف طاقات القوي الاسلامیة.
واعتبر ان بعض الدول الصغیرة فی المنطقة تستورد ما یفوق طاقاتها من الاسلحة اضعافا، واضاف، ان هذا الامر یشیر الي انهم یهدفون لخلق الفوضي فی المنطقة.
ولفت الي ان الخلافات مع السعودیة هو بسبب سیاساتها الخاطئة وما تفعله فی الیمن وبلدان اخري فی المنطقة، وقال ان الحكومة السعودیة تسلك طریقا خاطئا.
واشار الي ما یسمي بـ'صفقة القرن' معتبرا ان الهدف من ورائها یتمثل بتصفیة القضیة الفلسطینیة بالكامل منددّا بمواكبة بعض حكومات المنطقة لهذه المؤامرة.
وجدد موقف ایران الداعم للمقاومة قائلا : لولا حزب الله فی لبنان وفصائل المقاومة فی فلسطین لاستباحت 'إسرائیل' لبنان وفلسطین كلقمة سائغة .
ووصف دعوة بعض الانظمة فی المنطقة لقادة الكیان الصهیونی لزیارتها بالمخجل وانها لا تتناسب مع حكومات إسلامیة ونصحها بالكف عن سیاسة إزدواجیة المعاییر تجاه إیران .
واكد لاریجانی ان ایران وجهت ضربة قاصمة للإرهابیین فی سوریا والمنطقة ومع ذلك یزعمون أنها تدعم الإرهاب فی المنطقة فیما یعتبر الشعب الفلسطینی والشعوب المسلمة 'إسرائیل' غدة سرطانیة.
واعتبر ان المسلمین الشیعة والسنة یعیشون جنبا الي جنب فی مختلف بلدان المنطقة، مؤكدا بان هدف الجماعات التكفیریة الإرهابیة یتمثل بتاجیج الفرقة بین المسلمین .
انتهي ** 2342



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