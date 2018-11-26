كمالوندي : أوروبا تضطلع بدور هام في مواجهة الإنتهاكات الأميركية

لندن/26 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية 'بهروز كمالوندي' علي دور أطراف الإتفاق النووي لا سيما الإتحاد الأوروبي في حماية العالم أمام إنتهاكات أميركا للقانون مشيرا الي إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي والتداعيات الخطيرة الناجمة عن الإجراءات الأحادية لواشنطن.

وخلال المؤتمر الثالث الذي انعقد اليوم الإثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل تحت عنوان 'التعاون السلمي النووي بين ايران والاتحاد الاوروبي'، أضاف كمالوندي انه منذ تنفيذ هذا الإتفاق في كانون الثاني/يناير 2016، كانت إيران (ولا زالت) وفية بتعهداتها في إطار هذا الإتفاق كما تنص الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ثلاثة عشرة تقارير لها.
وتابع، انه منذ إنسحاب أميركا من الإتفاق النووي، باتت واشنطن تفرض حظرها الجائر اللا قانوني واللا إنساني علي إيران، حيث فرضت القيود علي تصدير الأدوية الي البلاد عبر إدراج الشركات (الإيرانية) المستوردة والمصدرة علي قائمة الحظر.
وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الايرانية، ان المجتمع الدولي دان علي نطاق واسع الإجراءات الأميركية في إعادة الحظر علي إيران وإنتهاكها لقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة المرقم 2231 الذي أقر الإتفاق النووي.
وأوضح، ان حكومة ترامب ومن خلال انتهاج سياسات أحادية دون التوجه الي تعهداتها بوصفها دولة مسؤولة، تشكل تحديا ليس للشعب الإيراني فحسب وانما للمجتمع الدولي بأسره.
وتابع، ان الأحادية الأميركية ستنشر الفوضي في العالم وتؤدي الي نشوب أزمة أمنية علي الصعيد الدولي؛ مؤكدا ضرورة مواجهة هذا التوجه الأميركي ومنعه علي وجه السرعة.
كما نوه المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية الي اهمية تعزيز التعاون الإيراني-الأوروبي في مجال القضايا النووية علي مستويات أعلي.
وأشاد كمالوندي بتوجهات المفوضية الأوروبية البناءة والنوايا الحسنة التي أبدتها لحدّ الآن في سياق التعاون النووي بين إيران وأوروبا.
إنتهي**أ م د/ ح ع**



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بهروز كمالوندي

الإتفاق النووي

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كمالوندي : أوروبا تضطلع بدور هام في مواجهة الإنتهاكات الأميركية

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