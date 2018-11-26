علي هامش بطولة سباق الخیول القتالیة العالمیة :

متسابقون اجانب : ایران بلد امن یزخر بالمعالم السیاحیة

شیراز/26تشرین الثانی/نوفمبر/ارنا- اعتبر المشاركون الاجانب فی بطولة سباق الخیول القتالیة العالمیة، التی استضافتها مدینة شیراز (جنوب)، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بلد امن یزخر بالمعالم السیاحیة وان شعبه مضیاف.

وافادت ارنا ان المتسابقین اشادوا بالاوضاع الامنیة فی ایران معتبرین الشائعات الغربیة فی هذا الخصوص بأنها كاذبة؛ لافتین الي انهم مارسوا جمیع نشاطاتهم بكل امن وسلامة وتجولوا فی مدینة شیراز وعن قرب شاهدوا تعامل المواطنین الایرانین معهم بكل حب واحترام .
واقیمت بطولة سباق الخیول القتالیة العالمیة فی مدینة شیراز خلال الفترة من 22 لغایة 25 تشرین الثانی/نوفمبر الحالی بمشاركة 50 متسابقا من 18 دولة وفازت ایران بالبطولة تلتها بولندا ثم فنلندا.
وشارك فی هذه البطولة متسابقون من ایران و بولندا و فنلندا والمجر وافریقیا الجنوبیة و بلغاریا وتركیا وجمهوریة ایرلندا والمانیا و كازاخستان و مالیزیا و فرنسا و روسیا و رومانیا و كندا وبریطانیا و سوریا وهولندا .
انتهي**م م/ ح ع**



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متسابقون اجانب : ایران بلد امن یزخر بالمعالم السیاحیة

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