متسابقون اجانب : ایران بلد امن یزخر بالمعالم السیاحیة

وافادت ارنا ان المتسابقین اشادوا بالاوضاع الامنیة فی ایران معتبرین الشائعات الغربیة فی هذا الخصوص بأنها كاذبة؛ لافتین الي انهم مارسوا جمیع نشاطاتهم بكل امن وسلامة وتجولوا فی مدینة شیراز وعن قرب شاهدوا تعامل المواطنین الایرانین معهم بكل حب واحترام .

واقیمت بطولة سباق الخیول القتالیة العالمیة فی مدینة شیراز خلال الفترة من 22 لغایة 25 تشرین الثانی/نوفمبر الحالی بمشاركة 50 متسابقا من 18 دولة وفازت ایران بالبطولة تلتها بولندا ثم فنلندا.

وشارك فی هذه البطولة متسابقون من ایران و بولندا و فنلندا والمجر وافریقیا الجنوبیة و بلغاریا وتركیا وجمهوریة ایرلندا والمانیا و كازاخستان و مالیزیا و فرنسا و روسیا و رومانیا و كندا وبریطانیا و سوریا وهولندا .

انتهي**م م/ ح ع**

