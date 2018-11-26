خلال لقاءه السفير الروسي لدي إيران؛

اميرعبداللهيان: الهجوم الكيميائي الإرهابي علي حلب أمر مؤلم ومثير للأسي

طهران/26 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الاسلامي للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، 'إن الهجوم الكيميائي علي مدينة حلب، والذي أدي إلي فقدان عدد من النساء والأطفال الأبرياء، امر يدعو للاسف'.

وأضاف عبداللهيان اليوم (الأثنين) خلال لقائه السفير الروسي في طهران 'لوان جاغاريان'، أن جهود إيران وروسيا ترتكز دوما علي الحل السياسي في سوريا واليمن، وللأسف فإن البلدان التي تكمن مصالحها في الحرب، تحول دون نهاية الصراع و وقف إطلاق النار في هذه الدول.
وتابع قائلا، 'أن الهجوم الكيمياوي الإرهابي الجديد علي حلب خطط له أيضًا الراغبون في استمرار الحرب وانعدام الأمن في المنطقة'.
بدوره، اكد السفير الروسي لدي إيران، ضرورة الجهود لانهاء الحرب في سوريا واليمن باسرع وقت ممكن؛ مبينا أن الظروف الانسانية في اليمن ليست مناسبة علي الاطلاق.
وأضاف جاغاريان أن قمة 'آستانة' حققت تطورا ملحوظا ويجب أن تستمر المحادثات لإيجاد حل سياسي مناسب، ولن يكون الحل العسكري مجديا.
كما أكد الجانبان خلال هذا اللقاء ضرورة توسيع العلاقات البرلمانية بين البلدين.
يذكر أن رئيسي البرلمانين الايراني والروسي سيلتقيان قريبا لبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية.
انتهي**ح ح/ ح ع**



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اميرعبداللهيان: الهجوم الكيميائي الإرهابي علي حلب أمر مؤلم ومثير للأسي

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