خرازي : الكيان الصهيوني هو العامل الرئيس للفرقة بين دول العالم الإسلامي

جاءت تصريحات خرازي هذه اليوم الإثنين، خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الأردني السابق 'طاهر المصري' الذي يزور ايران حاليا للمشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي بطهران.

ونوه خرازي برغبة الجمهورية الإسلامية في تعزيز الوحدة علي صعيد العالم الإسلامي؛ مصرحا ان الكيان الصهيوني هو العامل الرئيس للفرقة بين المسلمين لا سيما دول المنطقة.

كما قدم رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية، خلال اللقاء، شرحا عن أسباب تواجد إيران في سوريا والعراق.

الي ذلك قال رئيس وزراء الاردن سابقا، ان الأعداء باتوا يحاولون الإصطياد في الماء العكر وإستغلال العلاقات الإيرانية وبعض الدول العربية لصالحهم، كما يدأبون والتشديد في وتيرة مخطط 'إيرانوفوبيا'.

ولفت المصري، في لقائه خرازي، الي ان القضية الفلسطينية تحظي اليوم بأهمية بالغة؛ مؤكدا علي الدول الإسلامية بان تولي اهمية خاصة الي هذه القضية.

إنتهي**أ م د / ح ع **

