المتحدث باسم الخارجية : ظريف يشارك في مؤتمر افغانستان الدولي في جنيف

طهران / 26 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، اليوم الاثنين، ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف يشارك في مؤتمر افغانستان الدولي الذي سيقام من قبل منظمة الامم المتحدة، خلال يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع الحالي في جنيف.

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لوزارة الخارجية، ان ظريف اذ يشارك في هذا المؤتمر الدولي الهام، سيجري ايضا مباحثات مع عدد من المسؤولين الدوليين وشخصيات سياسية بمن فيهم المفوض الاعلي لحقوق الانسان، والسيدة موغيريني، الرئيس والرئيس التنفيذي في افغانستان، والمدير العام لمنظمة ويبو، وغيرهم من الشخصيات الاجنبية.
علما ان مؤتمر افغانستان الدولي الذي تستضيفه منظمة الامم المتحدة في جنيف بمشاركة جمع من كبار المسؤولين لدي الحكومة الافغانية، يهدف الي اعلان التضامن العالمي مع الحكومة والشعب الافغانيين، وارساء السلام والاستقرار، وتحقيق التنمية والاصلاحات في هذا البلد.
ومن أهم محاور المؤتمر، يشار الي دراسة التحديات في مجال التنمية الاقتصادية وتوفير الحماية الدولية والمساعدات المالية والاقتصادية لهذا البلد.
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المتحدث باسم الخارجية : ظريف يشارك في مؤتمر افغانستان الدولي في جنيف

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