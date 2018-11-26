إرنا تنتهج سياسة التفاعل المهني مع وسائل الإعلام

وأضاف هاشمي اليوم (الأثنين) خلال اجتماعه بممثلي وكالات أنباء الدول الإسلامية في طهران : أنكم تعكسون الاخبار والاحداث الايرانية إلي العالم فمن الضروري أن يكون هناك تعاطف وتعاون إعلامي بين وكالات أنباء الدول الاسلامية بما يسهم في تحقيق هذا الهدف.

واعتبر مدير عام وكالة إرنا دور وسائل إعلام الدول الإسلامية في الوقت الراهن علي صعيد الشرق الأوسط وفي سياق تغطية حقيقية للأحداث الراهنة ومواجهة الاعلام الغربي الذي يحاول دائما تشويه حقائق المنطقة، اعتبره بأنه مهم جدا.

وقال هاشمي : إن وسائل الإعلام الدول الاسلامية ونظرا لقدراتها المهنية الكامنة، بإمكانها ان تحقق النجاح في المجالات الإعلامية.

ونوه بالعلاقات الاعلامية القائمة بين 'ارنا' وسائر وكالات الانباء و وسائل الاعلام في الدول الاسلامية، مشددا علي تعزيز هذه العلاقات والنهوض بمستوي التعاون مع ايران.

وقال مدير عام ارنا : نحن جميعًا ننضم إلي العائلة الإعلامية الكبري في العالم، ويجمعنا شعور مشترك مع وكالات أنباء الدول الإسلامية ونعدهم ضمن زملائنا.

انتهي**ح ح / ح ع**

