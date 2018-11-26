صالحي : نأمل في الحفاظ علي الاتفاق النووي

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده صالحي اليوم الاثنين مع مفوض الطاقة الاوروبي 'ميغل ارياس كانتيه'، وذلك علي هامش المؤتمر الثالث بعنوان 'التعاون النووي الايراني – الاوروبي' الذي استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، انه كما يبدو لم يشكل الاتفاق النووي، الوثيقة الامثل التي كان يرمي اليها اعضاء المفاوضات، لكن في ظل الظروف الراهنة فإنه يمكن التوصل الي اتفاق فقط؛ وكما وصفه رئيس الجمهورية الايراني بانه اتفاق (وفق قاعدة) 'الربح – ربح'.

واعرب صالحي عن امله في تكريس الجهود من قبل اعضاء المجتمع الدولي واطراف الاتفاق النووي بهدف الحفاظ علي هذا الاتفاق؛ محذرا بالقول انه 'لو تم تدمير الاتفاق النووي فلن تنتفع منه بلادي ولا الاتحاد الاوروبي ولا المجتمع الدولي'.

ونوه مساعد رئيس الجمهورية الي ان الاتفاق النووي يشكل متمما لنظام حظر انتشار السلاح النووي؛ وقال ان تدمير هذا الاتفاق سيؤدي الي الفوضي.

كما اعرب صالحي عن امله في تنفيذ التصريحات السياسية الاوروبية والصينية والروسية علي ارض الواقع؛ من انه لا يمكن التكهن بشأن الآفاق المستقبلية اذا ما حصل غير ذلك.

وخلص رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية الي القول انه ينبغي الاستفادة المثلي من الفرص المتاحة بواسطة الاتفاق النووي.

من جانبه، قال مفوض الطاقة لدي الاتحاد الاوروبي : ان الاتفاق النووي يعمل وفق الاهداف المحددة له ويمنح الاطمئنان بشأن سلمية البرنامج النووي الايراني.

واكد ارياس كانتيه، ان الاتحاد الاوروبي سيواصل التزامه التام والمؤثر بكافة ابعاد الاتفاق النووي، طالما ايران استمرت في تنفيذ التعهدات وذلك نظرا لما جاء في 13 تقريرا صادرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

انتهي ** ح ع

