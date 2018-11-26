مسؤول عسكري :

إيران تشكل القوة العسكرية الرادعة الأولي في المنطقة

بندرعباس/26 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد مساعد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في الشؤون الثقافية والاجتماعية 'العميد محمد رضا نقدي'، ان إيران الإسلامية التي لم تكن تمتلك أدني قوة دفاعية من نفسها خلال العام 1979، تحولت اليوم وعلي اعتاب الذكري الأربعين لإنتصار الثورة الإسلامية، الي القوة العسكرية والرادعة الأولي في المنطقة.

وأضاف العميد نقدي اليوم الإثنين، خلال مراسم إحياء ذكري تأسيس قوات التعبئة التي أقيمت بمشاركة حشد غفير من التعبويين في مدينة بندرعباس (جنوب)، قائلا ان إيران الإسلامية تصنف اليوم في المركز السابع أو الثامن من حيث مستوي القوة.
وتابع، كما تحرز إيران الإسلامية اليوم المركز السادس عشر في مجال التقدم العلمي العالمي، حيث تمكنت من حيازة أكثر تقنيات العالم تطورا.
وقال العميد نقدي، ان امتلاك الطاقة النووية وإنتاج وإطلاق الأقمار الصناعية والتقانة الحيوية والخلايا الجذعية وتقنيات النانو والجزيئات الدقيقة تجسد جانبا من قدرات الشعب الإيراني التي حصل عليها في ظل 40 عاما من الكفاح والجهاد العلمي، علي الرغم من الحظر المفروض عليه في المجالات العلمية.
وشدد مساعد الشؤون الثقافية للحرس الثوري بالقول : ليعلم الصهاينة ان الثورة الإسلامية في إيران والقوات المسلمة في المنطقة باتت تضيق الخناق عليهم يوما بعد يوم وإذا أرادت أميركا أن تخرج بسلام من ساحة الحرب هذه، فعليها أن تفصل حسابها عن الصهاينة وأن تغلق مقارها العسكرية في المناطق الإسلامية وتغادر الي بلادها.
إنتهي**أ م د / ح ع **



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إيران تشكل القوة العسكرية الرادعة الأولي في المنطقة

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