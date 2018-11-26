وزير الثقافة: إيران تسعي لثبيت النظرة الموحدة والمضادة للتطرف في العالم

وخلال لقائه رئيس المجلس الاسلامي الجزائري 'بوعبدالله غلام الله' اليوم (الأثنين)، أشار صالحي إلي العلاقات والصلات القديمة والثقافية بين ايران والجزائر قائلاً : إن العلاقات السياسية والاقتصادية الجيدة بين البلدين تساعد علي تعزيز العلاقات الثقافية وأن السينما الايرانية هي إحدي الفرص للتعاون في المجال الثقافي.

وأكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي أن السينما الإيرانية تتمتع بمكانة مرموقة في المنطقة والعالم وذلك من خلال انتاج أكثر من أربعة آلاف عمل سينمائي خلال العام المنصرم، ومنها الافلام الطويلة والقصيرة و وثائقيات ورسوم متحركة ، كما احرزت 500 عمل منها جوائزا في مهرجانات دولية وإقليمية مختلفة.

وفي جانب آخر من حديثة لفت صالحي الي ضرورة تعزيز العلاقات السياحية بين جزائر العاصمة وطهران؛ محذرا من أن البعض يسعون إلي ضخ التشاؤم بين الشعوب الإسلامية وتوسيع مشروع 'الايرانفوبيا' علي الصعيد العالمي.

بدوره، قال رئيس المجلس الاسلامي الجزائري أن العلاقات بين إيران والجزائر قد توسعت بعد الثورة الإسلامية في ايران حيث تطورت في المجالين السياسي والثقافي؛ مضيفا أن كثيرا من الناس يتنفعون من الأنشطة الثقافية المشتركة بين البلدين.

وتابع غلام الله : يبدو أن تعاوننا الثقافي مع إيران يساعد في تطوير السينما الجزائرية والإنتاج المشترك بين البلدين كما أننا نفضل الانتاجات السينمائية الإيرانية علي الانتاجات الأمريكية والغربية.

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