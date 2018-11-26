وزير الثقافة: إيران تسعي لثبيت النظرة الموحدة والمضادة للتطرف في العالم

طهران/26 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي 'عباس صالحي' إن معارضي الجمهورية الإسلامية يسعون إلي تقديم وجه غير حقيقي لإيران في حين أن الأخيرة تسعي إلي تثبيت النظرة الموحدة والمضادة للتطرف في العالم، مبينا أن القوي المتغطرسة تحاول انتشار مشروع 'ايرانفوبيا' عالميا.

وخلال لقائه رئيس المجلس الاسلامي الجزائري 'بوعبدالله غلام الله' اليوم (الأثنين)، أشار صالحي إلي العلاقات والصلات القديمة والثقافية بين ايران والجزائر قائلاً : إن العلاقات السياسية والاقتصادية الجيدة بين البلدين تساعد علي تعزيز العلاقات الثقافية وأن السينما الايرانية هي إحدي الفرص للتعاون في المجال الثقافي.
وأكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي أن السينما الإيرانية تتمتع بمكانة مرموقة في المنطقة والعالم وذلك من خلال انتاج أكثر من أربعة آلاف عمل سينمائي خلال العام المنصرم، ومنها الافلام الطويلة والقصيرة و وثائقيات ورسوم متحركة ، كما احرزت 500 عمل منها جوائزا في مهرجانات دولية وإقليمية مختلفة.
وفي جانب آخر من حديثة لفت صالحي الي ضرورة تعزيز العلاقات السياحية بين جزائر العاصمة وطهران؛ محذرا من أن البعض يسعون إلي ضخ التشاؤم بين الشعوب الإسلامية وتوسيع مشروع 'الايرانفوبيا' علي الصعيد العالمي.
بدوره، قال رئيس المجلس الاسلامي الجزائري أن العلاقات بين إيران والجزائر قد توسعت بعد الثورة الإسلامية في ايران حيث تطورت في المجالين السياسي والثقافي؛ مضيفا أن كثيرا من الناس يتنفعون من الأنشطة الثقافية المشتركة بين البلدين.
وتابع غلام الله : يبدو أن تعاوننا الثقافي مع إيران يساعد في تطوير السينما الجزائرية والإنتاج المشترك بين البلدين كما أننا نفضل الانتاجات السينمائية الإيرانية علي الانتاجات الأمريكية والغربية.
انتهي**ح ح / ح ع**



برچسب ها

فرهنگي

بوعبدالله غلام الله

المجلس الاسلامي الجزائري

صالحي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الثقافة: إيران تسعي لثبيت النظرة الموحدة والمضادة للتطرف في العالم

معظم المشاهدات

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

ظريف اجاب علي رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

ظريف اجاب علي رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

قاسمي: لا علاقة لديون بريطانيا بملف نازنين زاغري

قاسمي: لا علاقة لديون بريطانيا بملف نازنين زاغري

أحدث الأخبار

عراقجی : الإتفاق النووی یمرّ فی ظروف عصیبة

عراقجی : الإتفاق النووی یمرّ فی ظروف عصیبة

إرنا تنتهج سياسة التفاعل المهني مع وسائل الإعلام

مدير عام وكالة إرنا:

إرنا تنتهج سياسة التفاعل المهني مع وسائل الإعلام

صالحي : نأمل في الحفاظ علي الاتفاق النووي

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض الاروبي للطاقة؛

صالحي : نأمل في الحفاظ علي الاتفاق النووي

جابري أنصاري يصل الي كازاخستان

جابري أنصاري يصل الي كازاخستان

إيران تشكل القوة العسكرية الرادعة الأولي في المنطقة

مسؤول عسكري :

إيران تشكل القوة العسكرية الرادعة الأولي في المنطقة

موضوعات مرتبط