في تصريح لإرنا؛

مساعد وزير الخارجية الروسي : أميركا تسعي عبر محاولات شريرة لتوجيه الاتهام الي ايران

موسكو/26 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- قال مساعد وزير الخارجية الروسي 'سيرغي ريابكوف'، ان وتيرة إنتهاك أميركا للتعهدات الدولية والإنسحاب من الإتفاقيات والصكوك الدولية تسارعت، مما يبعث علي مزيد من القلق أكثر من ذي قبل وان أميركا باتت توجه من خلال محاولات شريرة الاتهامات الي إيران في المجال الصاروخي.

جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال تصريحات كبير المفاوضين النووين الروس، خلال مؤتمره الصحفي بمقر وزارة الخارجية الروسية، وفي معرض رده علي سؤال مراسل 'إرنا' حول تقييمه للتوجه الأميركي في الإنسحاب من الإتفاقيات الدولية وتداعياته علي العلاقات الدولية والتهم الموجهة ضد إيران.
وأضاف ريابكوف، ان هذه الحقيقة مشهودة من خلال إتفاقية باريس لتغير المناخ والإتفاق النووي وكذلك التحالف الصاروخي، وكل ذلك يعكس مدي تسارع وتيرة إنسحاب أميركا من الإتفاقيات الدولية.
وقال ان روسيا لطالما تبذل جهودها في سبيل إنتهاج أميركا توجها مناسبا في إتفاقية حظر الصواريخ النووية القصيرة ومتوسطة المدي وهي تواصل جهودها في هذا الاتجاه.
وفيما رفض توجهات بعض الدول الغربية بما في ذلك أميركا القائم علي استبدال العقود الدولية بالمبادئ والأسس والتوجهات الخاصة لهذه الدول، قال ان هذا الأسلوب سينتهي الي طريق مسدود ونحن (روسيا) ملتزمون بتنفيذ الإتفاقيات الدولية ونعتقد بأن مواقفهم (أميركا وحلافاءها) لا تستند الي أسس قانونية.
وأشار مساعد وزير الخارجية الروسي الي تطوير البرنامج الصاروخي الإيراني؛ مصرحا ان هذا البلد (إيران) يسعي وراء تطوير طاقاته العسكرية عبر الإعتماد علي إمكانياته الذاتية.
و وصف ريابكوف المحاولات الرامية الي ربط البرنامج الصاروخي الإيراني بتصنيع الأسلحة النووية بانها 'إجراءات غير منصفة'.
وأضاف، انه يتم تفتيش ايران من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من أي بلد آخر في العالم وأية مزاعم حول تصنيع إيران لقنبلة ذرية لا أساس لها من الصحة.
وصرح المسؤول الروسي، 'اننا نشهد اليوم ان أميركا تحاول ربط البرنامج الصاروخي الإيراني بقرار مجلس الأمن المرقم 2231 '؛ مؤكدا ان كافة الخبراء يعلمون جيدا بأن الصواريخ التي يتم إنتاجها لنقل الرؤوس النووية، لها مواصفات خاصة والبني التحتية اللازمة لإطلاق الصواريخ النووية وغيرها تختلف مع بعضها الآخر.
كما وجه كبير المفاوضين الروس الإنتقاد الي التوجهات الأميركية معتبرا إياها 'محاولات شريرة' تهدف الي توجيه التهم الي إيران.
إنتهي**أ م د / ح ع**



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مساعد وزير الخارجية الروسي : أميركا تسعي عبر محاولات شريرة لتوجيه الاتهام الي ايران

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