عضو مجلس الشيوخ الروسي : من المستحيل كسر إرادة الشعب الإيراني

مسكو/26تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي 'فلاديمير جاباروف'، أن إيران بإمكانها مواجهة الحظر الأمريكي الأحادي الجانب؛ ذلك انه يستحيل كسر إرادة الأمة الإيرانية بتاريخها العريق.

وأضاف جاباروف اليوم الأثنين خلال حديثه لمراسل وكالة إرنا للأنباء في مسكو، قائلا : إن روسية ستتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية حيث أنها لا تخفي هذا التعاون الذي يرتكز في بادئ الامر علي مكافحة الارهاب.
وقال المسؤول البرلماني الروسي : أعتقد بأن هذا الحظر (ضد إيران) هو حظرغير قانوني وأن المسؤولين الروس لطالما اعلنوا عن موقفهم تجاه حظر واشنطن بأنه غير قانوني؛ موضحا أن هذه السلوكيات التي تتم من دون إذن مجلس الأمن الدولي ستزيد من الوضع العالمي سوءا.
وأفاد جاباروف أن حلفاء أمريكا التقليديين في أوروبا أدانوا الحظر المفروض علي طهران ولم ينووا الانسحاب من اتفاق النووي وأن الجهد الأمريكي لوضع إيران في عزلة كان عبثا؛ مبينا انه علي عكس ما تعتقده الولايات المتحدة وبعض الدول، كانت لإيران مساهمة حقيقية في قمع الجماعات الإرهابية في سوريا وأن موسكو وطهران لديهما مصالح مشتركة في دمشق.
وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، ان واشنطن تفرض الحظر علي أي دولة لا تسير وفق مصالحها القومية أو تحاول التدخل في شؤونها الداخلية؛ مردفا أن الشعب الإيراني يهتم بالتنمية السلمية لبلاده.
وقال ولاديمير جاباروف : نحن (إيران وروسيا) بادرنا الي منع نزاع مسلح عظيم في الشرق الأوسط وسيستمر التعاون بين طهران ومسكو في هذا الاطار.
انتهي**ح ح / ح ع **



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الحظر الأمريكي

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عضو مجلس الشيوخ الروسي : من المستحيل كسر إرادة الشعب الإيراني

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