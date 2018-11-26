وزير الصحة : ردود فعل المجتمع الدولي حيال التصرفات الامريكية مدعاة للاسف

واضاف قاضي زاده هاشمي اليوم الاثنين خلال مراسم افتتاح معمل انتاج الادوية المضادة للسرطان في مدينة كرج (غرب طهران)، قائلا انه 'يوجد في العالم اناس سيئون لكن الاسوء منهم من يتخذ الصمت عليهم'.

وتابع، 'لقد وصف ترامب الشعب الايراني بالارهابي و العالم يعلم انه يكذب ولكنهم ساكتون لذا فهو مستمر في اهاناته وان ردود فعل المجتمع الدولي حيال تلك التصرفات مدعاة للاسف الشديد فنري انهم يقومون بتقطيع الصحفي ويعلنوها بصلافة تامه انهم اختاروا المال علي الانسانية'.

وبين وزير الصحة ان العالم يشهد تطورا تكنولوجيا مطردا ولكن مع الاسف فأن احدي القوي العالمية لاتعير اهتماما بحقوق الشعب الايراني.

ورعي وزير الصحة الايراني سيد حسن قاضي زادة هاشمي صباح اليوم الاثنين في مدينة كرج (غربي طهران) مراسم افتتاح مصنع انتاج الادوية السرطانية، بطاقة انتاجية تبلغ مليار و 800 مليون قرصا وكبسولة دوائية سنويا.

انتهي**م م / ح ع **

