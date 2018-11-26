وزير الصحة : ردود فعل المجتمع الدولي حيال التصرفات الامريكية مدعاة للاسف

كرج/26تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال وزير الصحة 'سيد حسن قاضي زاده هاشمي'، ان الحظر الامريكي ضد الشعب الايراني وقال: ان ردود فعل المجتمع الدولي حيال التصرفات الامريكية المضادة لحقوق الانسان هي مدعاة للاسف.

واضاف قاضي زاده هاشمي اليوم الاثنين خلال مراسم افتتاح معمل انتاج الادوية المضادة للسرطان في مدينة كرج (غرب طهران)، قائلا انه 'يوجد في العالم اناس سيئون لكن الاسوء منهم من يتخذ الصمت عليهم'.
وتابع، 'لقد وصف ترامب الشعب الايراني بالارهابي و العالم يعلم انه يكذب ولكنهم ساكتون لذا فهو مستمر في اهاناته وان ردود فعل المجتمع الدولي حيال تلك التصرفات مدعاة للاسف الشديد فنري انهم يقومون بتقطيع الصحفي ويعلنوها بصلافة تامه انهم اختاروا المال علي الانسانية'.
وبين وزير الصحة ان العالم يشهد تطورا تكنولوجيا مطردا ولكن مع الاسف فأن احدي القوي العالمية لاتعير اهتماما بحقوق الشعب الايراني.
ورعي وزير الصحة الايراني سيد حسن قاضي زادة هاشمي صباح اليوم الاثنين في مدينة كرج (غربي طهران) مراسم افتتاح مصنع انتاج الادوية السرطانية، بطاقة انتاجية تبلغ مليار و 800 مليون قرصا وكبسولة دوائية سنويا.
انتهي**م م / ح ع **



برچسب ها

سياسي

المجتمع الدولى

التصرفات

وزير الصحة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الصحة : ردود فعل المجتمع الدولي حيال التصرفات الامريكية مدعاة للاسف

معظم المشاهدات

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

ظريف اجاب علي رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

ظريف اجاب علي رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

قاسمي: لا علاقة لديون بريطانيا بملف نازنين زاغري

قاسمي: لا علاقة لديون بريطانيا بملف نازنين زاغري

أحدث الأخبار

عضو مجلس الشيوخ الروسي : من المستحيل كسر إرادة الشعب الإيراني

عضو مجلس الشيوخ الروسي : من المستحيل كسر إرادة الشعب الإيراني

آميركا تدعم تحالفات عجيبة للحفاظ علي الكيان الصهيوني

آملي لاريجاني :

آميركا تدعم تحالفات عجيبة للحفاظ علي الكيان الصهيوني

صالحي : امريكا اتخذت موقفا غير بناء عبر انسحابها من الاتفاق النووي

صالحي : امريكا اتخذت موقفا غير بناء عبر انسحابها من الاتفاق النووي

وزير الصحة : ردود فعل المجتمع الدولي حيال التصرفات الامريكية مدعاة للاسف

وزير الصحة : ردود فعل المجتمع الدولي حيال التصرفات الامريكية مدعاة للاسف

إنتاج الصلب الإيراني يشهد نموا بنسبة 19 بالمئة

الرابطة العالمية للصلب :

إنتاج الصلب الإيراني يشهد نموا بنسبة 19 بالمئة

موضوعات مرتبط