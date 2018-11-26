إنتاج الصلب الإيراني يشهد نموا بنسبة 19 بالمئة

وأنتجت إيران منذ بداية يناير/كانون الثاني وحتي نهاية أكتوبر/تشرين الأول للعام 2018، نحو 20 مليون و 590 ألف طن من الصلب الخام، فيما كانت هذه الاحصائية 17 مليون و 304 الف طن خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.

وبلغ إنتاج الصلب الخام الإيراني في أكتوبر 2018 أكثر من مليونين و 70 ألف طن حيث سجل زيادة وقدرها 10 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

و وفقا للرابطة العالمية للصلب، فقد انتجت الصين خلال هذه الفترة 782 مليونا و458 ألف طن، والهند 88 مليونا و 433 ألف طن، واليابان 87 مليونا و 188 ألف طن، والولايات المتحدة 71 مليونا و 744 ألف طن، وكوريا الجنوبية 60 مليونا و 366 ألف طن، وتعد هذه الدول هي الدول الخمس الاوائل في مجال انتاج الصلب الخام علي الصعيد العالمي.

انتهي**ح ح / ح ع **

