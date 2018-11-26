وزير الدفاع : الأمريكيون يسعون للسيطرة علي العالم

وخلال كلمة له اليوم الاثنين، في حفل المعرض الدولي التاسع للملاحة الجوية بجزيرة كيش (جنوب)، أضاف العميد أمير حاتمي، أنّ الشعب الايراني طرَد الأمريكيين من أراضيه قبل 4 عقود بإعتبارها عيّنة من الإستكبار العالمي ونجح في الصمود طيلة هذه السنين أمام جرائمها وبجدارة.

ونوه وزير الدفاع الايراني الي أنّ طبيعة ترامب الإستكبارية عرّضت الساحة الدولية وأمن العالم الي الخطر؛ مشيداً بدور ايران في نشر رسالة السلام والصداقة بين الجميع.

و وصف العميد حاتمي الشعب الايراني بانه محب لجيرانه ويكرس اهتمامه بهم، وانه لن ينسي لهم عطاءهم التاريخي.

وأعرب وزير الدفاع عن اعتقاده بإمكانية الدفاع عن أمان وسلام المنطقة عبر النوايا الحسنة للمسؤولين وتمتعهم بالجهوزية الدفاعية وذلك حفظاً لكرامة الانسان.

واعتبر العميد حاتمي صون الجمهورية الاسلامية للسلام والصداقة علي الصعيد الدولي بانه أمرٌ يستحق الإشادة عالمياً؛ واكد أنّ إقامة المعرض الجوي الدولي في كيش بانه استعراض لكفاءات وجهود متخصصي المجالات الجوية في ايران.

انتهي** ع ج / ح ع**

