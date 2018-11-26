جغانغيري يوعز بتجنيد كافة الامكانيات لمساعدة منكوبي الزلزال غربي البلاد

وأكد جهانغيري خلال اتصال هاتفي اجراه صباح اليوم الاثنين مع بازوند، علي ضرورة متابعة أوضاع المنكوبين في الزلزال؛ داعيا الي تجنيد كافة الطاقات والامكانيات وإرسال مجموعات التقييم لتقدير حجم الأضرار الذي خلفه هذا الحادث.

وضربت هزة ارضية بقوة 6.4 درجة علي مقياس ريختر مساء أمس الاحد ضواحي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة للجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الهزة وقعت في الساعة الثامنة و 7 دقائق و 31 ثانية من مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الرابعة و 37 دقيقة و 31 ثانية عصرا بتوقيت غرينتش).

ووقعت الهزة الارضية في عمق 7 كم من سطح الارض وعلي بعد 17 من مدينة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشيرين و 33 كم من كيلان غرب و 127 كم من كرمانشاه.

انتهي**ح ح / ح ع**

