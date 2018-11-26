مسؤول تركي : طهران وانقرة تربطهما علاقات وثيقة

تبريز/26تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال القنصل التركي في مدينة تبريز الايرانية ' حسين غون غور'، ان ايران وتركيا تربطهما علاقات وثيقة علي الدوام ولا يمكن الفصل بين البلدين.

واشارغون غور خلال لقائه محافظ اذربايجان الشرقية (شمال غرب)، الي زيارة الوفد الاقتصادي والتجاري التركي لمدينة تبريز، قائلا : ان زيارة الوفد لهذه المدينة دليل علي عمق العلاقات بيننا وان احدي السبل لتطوير العلاقات بين الشعوب هي السياحة؛ معلنا استعداد بلاده للتعاون مع ايران في هذا المجال.
واشار القنصل التركي في تبريز الي الزلزال الذي ضرب يوم امس مناطق غرب ايران، مشيرا الي ان تركيا هي الاخري بلد زلزاليا وان باستطاعة البلدين التعاون في مجال ادارة الازمات ومعالجة الاضرار التي تخلفها الكوارث.
من جانبه اعرب محافظ اذربايجان الشرقية 'جواد رحمتي' عن سعادتة لحضور الوفد التركي، مشيرا الي متانة العلاقة بين البلدين وقال : توجد مجالات عديدة لتطوير التعاون وان ادارة المحافظة تعلن استعدادها مساندة المستثمرين الاتراك وتقديم الدعم لنشاطاتهم .
واشار رحمتي الي المشتركات الثقافية بين البلدين؛ مردفا انه نظرا لرغبة البلدين ينبغي تنمية العلاقات الثنائية في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية؛ داعيا المستثمرين الاتراك لتعزيز حضورهم في ايران لما تتمع بها من فرص استثمارية فريدة وجيدة.
انتهي**م م / ح ع **



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مسؤول تركي : طهران وانقرة تربطهما علاقات وثيقة

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