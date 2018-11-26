رئيس مجلس الشوري الاسلامي :

الكثير من الدول لاتتبع الحظر الأمريكي المفروض علي ايران

طهران/26 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- وصف رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني الحظر الأمريكي المفروض علي ايران، بأنه غير شرعي وقال : إنّ معظم الدول لاتتبع الخطوات الأمريكية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي لقائه اليوم الاثنين برئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الغانية - الايرانية 'عبد العزيز منيرو'، أشار لاريجاني الي الضغوط الاقتصادية التي يمارسها الامريكيون علي ايران؛ مؤكدا انها غير قانونية، وان الكثير من الدول لا تتبع هذه الخطوات.
ولفت رئيس مجلس الشوري الاسلامي الي أنّ وفودا متعددة من غانا زارت ايران وأجرت مفاوضات مجدية مع مسؤوليين ايرانييين لتنمية العلاقات الثنائية وتأسيس لجنة مشتركة بين البلدين، داعياً الي تطبيق الإتفاقات التي توصّل اليها البلدان خلال إجتماعات اللجنة.
وأكّد لاريجاني علي إمكانية التعاون الثنائي في المجال الزراعي والصناعي؛ موضحاً أنّ ايران لديها رغبة في القيام بنشاطات زراعية علي أراضي غانا كما لديها الرغبة في بدء تعاون نفطي وتعاون في مجال الغاز.
وهنا رئيس البرلمان الايراني بمناسبة ذكري مولد النبي الأكرم (ص)؛ معرباً عن أمله بأن تكون مشاركة وفد غانا في مؤتمر الوحدة الاسلامية الدولي ذات تأثير وانطباع ايجابيين علي الوحدة بين المسلمين.
بدوره، قدم رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الغانية - الايرانية تهاني رئيس الجمهورية، ورئيس برلمان في غانا بمناسبة ذكري المولد النبوي (ص)، معرباً عن إرتياحه وسروره لما تقوم به ايران من مساع لتعزيز وتمتين العلاقات بين الدول الاسلامية.
كما أعلن عبد العزيز منيرو عن ترحيبه للإستثمار الايراني في مشاريع غانا، شاكراً لايران دعمها لهذا البلد.
انتهي** ع ج / ح ع**



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لاريجاني

عبد العزيز منيرو

الحظر الامريكي

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الكثير من الدول لاتتبع الحظر الأمريكي المفروض علي ايران

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الكثير من الدول لاتتبع الحظر الأمريكي المفروض علي ايران

رئيس مجلس الشوري الاسلامي :

الكثير من الدول لاتتبع الحظر الأمريكي المفروض علي ايران

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