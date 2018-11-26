رئيس الوفد الايراني في مؤتمر اسكاب:

الحظر الأمريكي ضد الشعب الإيراني جائر وغير شرعي

كوالالمبور/ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر- قال رئيس الوفد الإيراني المشارك في الاجتماع التكميلي المعني بتنمية السكان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (إسكاب) في العاصمة التايلندية بانكوك، إن الحظر الأمريكي ضد إيران جائر وغير قانوني، داعياً دول العالم إلي منع الأحادية الأمريكية.

واشار رشيد بيات مختاري، رئيس دائرة المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة الخارجية في الاجتماع التكميلي الدولي المعني بتنمية السكان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الي التقدم الملحوظ الذي حققته إيران في تحسين مؤشرات النمو والتنمية السكانية، واضاف : إن الحظر الأمريكي الأحادي الجانب ضد إيران، هو نتيجة لنوايا سياسية أنانية لممارسة الضغط علي الشعب الإيراني.
ويعقد الاجتماع التكميلي لدول آسيا والمحيط الهادئ في الفترة من 26 إلي 28 نوفمبر بمشاركة 35 دولة والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية في بانكوك، تايلاند.
وأضاف مختاري أن امريكا، وعلي الرغم من دعوة المجتمع الدولي، تحاول وضع القيود امام إيران في مجال توفير الأمن الغذائي والخدمات الصحية والأدوية ، والتضييق علي الإنجازات الوطنية الإيرانية من حيث تحسين الجودة الاجتماعية.
وفي خطابه امام اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، دعا البلدان المشاركة والمجتمع الدولي إلي الحيلولة دون تمرير نوايا امريكا الخبيثة ضد أهداف التنمية العالمية .
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الحظر الأمريكي ضد الشعب الإيراني جائر وغير شرعي

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الحظر الأمريكي ضد الشعب الإيراني جائر وغير شرعي

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