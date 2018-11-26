المناطق البحرية الإيرانية تنعم بأمان تام

وخلال كلمة له في الملتقي الدولي الثالث عشر للشواطئ والموانئ والهياكل البحرية بطهران أضاف الإدميرال خانزادي بأنّ خبراء الجغرافيا السياسية العالميين يأتون علي ذكر ايران بأنها «مركز العالم»، مؤكدين في نظرياتهم علي ضرورة إعتبار الحضارة الايرانية البحرية جزءاً لايتجزأ من مجموعة إقامة الهياكل البحرية علي المستوي العالمي.

وذكّر الإدميرال خانزادي بالخدمات التي قدّمتها القوات البحرية أيام الحرب المفروضة والدفاع المقدس في توفير الحماية لناقلات النفط والسفن التجارية المحلية.

وأكّد القائد العام للقوة البحرية التابعة للجيش بأنّ القوة البحرية الايرانية تحوّلت اليوم الي قوة تبحر في المياه الحرة والمحيطات فضلاً عن منعها قراصنة البحر من السطو علي السفن في هذه المياه.

و وصف الإميرال خانزادي الحظر المفروض علي القوات البحرية للجيش الايراني بأنه مزحة مثيرة للضحك، عازياً ذلك الي بداية ايران انتاج وتصنيع زوارق «جماران» الحربية منذ الثمانينيات من القرن الماضي.

وأعلن خانزادي عن إطلاق قريب لمدمرة «سَهَند» الحربية المصنوعة وطنياً وغواصة «فاتح» الايرانية الصنع اللتَين ستلتحقان بالاسطول البحري الايراني.

وقال الإدميرال خانزادي ان تحقيق هذه الاهداف دليل علي عدم توقف عجلة البلاد أمام الضغوط الاقتصادية والسياسية، مشيداً في كلمته بما حققه أبناء البلد للوصول بايران الي الذروة والإكتفاء الذاتي في الصناعة البحرية العسكرية.

وأشار القائد العام للقوة البحرية التابعة للجيش الايراني الي إقامة أكبر ميناء محيطي تابع للقوات البحرية في منطقة جاسك (جنوب شرق) وسترافقه منشأة بحرية اُخري تقام قريباً في ميناء «كنارك» .

وشارك في الملتقي الدولي الثالث عشر للشواطئ والموانئ والهياكل البحرية بطهران خبراء ومتخصصون يمثلون 40 بلداً عرضوا 80 مقالاً وأرسلوا 71 ملصقاً.

وتتمتع ايران بحدود بحرية في شمالها وجنوبها تبلغ خمسة آلاف و800 كيلومتر تزيدها سعة ومكانة هامة في القطاع البحري.

انتهي** ع ج** 1837

