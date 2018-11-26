مستشار رئيس الجمهورية:

تنمية البني التحتية لصناعة النقل، استراتيجية ايران الرئيسية

كيش/26تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اكد مستشار رئيس الجمهورية امين المجلس الاعلي للمناطق الحرة 'مرتضي بانك' ان تطوير البني التحتية لصناعة النقل سيما في المناطق التجارية الحرة يعد واحده من اهم استراتيجيات ايران بهدف تعزيز التبادل التجاري عبر المطارات الدولية في البلاد.

واضاف بانك اليوم الاثنين خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي التاسع للنقل الجوي ان 4.4 مليار مسافر الي جانب 62مليون طن من السلع ينتقل سنويا عبر شبكة النقل الجوي في العالم و ان هذا الرقم سيتضاعف خلال السنوات العشرين القادمة.
وتابع قائلا ان تطوير صناعة الطيران وتعزيز السياحة والنقل السريع يأتي ضمن برامج العديد من دول العالم لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وشدد بالقول ان ايران و رغم الحظر الامريكي الجائر عليها، تولي اهتماما كبيرا لصناعة النقل الجوي و تطويرها لاستحواذ حصة اكبر من النقل الجوي في العالم.
واضاف ان موقع ايران الجغرافي وفر لها ارضية مناسبة لتوسيع صناعة السياحة و بناء المطارات، داعيا الي تشجيع المستثمرين علي الاستثمار في صناعة النقل الجوي في ايران.
انتهي**1110** 1837



برچسب ها

اقتصاد

النقل الجوي

استراتيجية ايران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تنمية البني التحتية لصناعة النقل، استراتيجية ايران الرئيسية

معظم المشاهدات

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

هزة ارضیة بقوة 6.4 ریختر تضرب ضواحی سربل ذهاب غرب ایران

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة يستقبل عددا من المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

قائد الثورة: الاستكبار سیتلقي الصفعة من الصحوة الاسلامیة بالمنطقة مرة اخري

ظريف اجاب علي رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

ظريف اجاب علي رسالة المدعي العام حول غسيل الاموال

قاسمي: لا علاقة لديون بريطانيا بملف نازنين زاغري

قاسمي: لا علاقة لديون بريطانيا بملف نازنين زاغري

أحدث الأخبار

الحظر الأمريكي ضد الشعب الإيراني جائر وغير شرعي

رئيس الوفد الايراني في مؤتمر اسكاب:

الحظر الأمريكي ضد الشعب الإيراني جائر وغير شرعي

ارتفاع حصيلة اصابات الزلزال في كرمانشاه الي 771 شخصا

ارتفاع حصيلة اصابات الزلزال في كرمانشاه الي 771 شخصا

المناطق البحرية الإيرانية تنعم بأمان تام

القائد العام للقوة البحرية التابعة للجيش:

المناطق البحرية الإيرانية تنعم بأمان تام

تنمية البني التحتية لصناعة النقل، استراتيجية ايران الرئيسية

مستشار رئيس الجمهورية:

تنمية البني التحتية لصناعة النقل، استراتيجية ايران الرئيسية

استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في مجال خطوط السكك الحديدية

خلال السنوات الاربع القادمة:

استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في مجال خطوط السكك الحديدية

موضوعات مرتبط