تنمية البني التحتية لصناعة النقل، استراتيجية ايران الرئيسية

واضاف بانك اليوم الاثنين خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي التاسع للنقل الجوي ان 4.4 مليار مسافر الي جانب 62مليون طن من السلع ينتقل سنويا عبر شبكة النقل الجوي في العالم و ان هذا الرقم سيتضاعف خلال السنوات العشرين القادمة.

وتابع قائلا ان تطوير صناعة الطيران وتعزيز السياحة والنقل السريع يأتي ضمن برامج العديد من دول العالم لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وشدد بالقول ان ايران و رغم الحظر الامريكي الجائر عليها، تولي اهتماما كبيرا لصناعة النقل الجوي و تطويرها لاستحواذ حصة اكبر من النقل الجوي في العالم.

واضاف ان موقع ايران الجغرافي وفر لها ارضية مناسبة لتوسيع صناعة السياحة و بناء المطارات، داعيا الي تشجيع المستثمرين علي الاستثمار في صناعة النقل الجوي في ايران.

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