خلال السنوات الاربع القادمة:

استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في مجال خطوط السكك الحديدية

اصفهان /26تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال وزير الطرق وبناء المدن 'سعيد محمد زاده' انه سيتم استثمار خمسة مليارات دولار خلال السنوات الاربع القادمة لتطوير البني التحتية في مجال خطوط السكك الحديدية في ايران.

واضاف محمد زاده الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في الاجتماع الثاني والعشرين للمنتدي الاقليمي للسكك الحديدية في الشرق الاوسط (UIC) المنعقد في مدينة اصفهان انه وخلال الاعوام الاربعة الماضية بلغت الاستثمارات في مجال السكك الحديدية الايرانية 2.1 مليار دولار وستبلغ خلال السنوات الاربع القادمة خمسة مليارات دولار.
وبين وزير الطرق وبناء المدن ان العام 2017 كان عاما جيدا بالنسبة للتعاون التجاري بين ايران واوروبا حيث بلغ مجموع الاستيراد الايراني من الاتحاد الاوروبي 11 مليار دولار و تصديرها اليه 10 مليارات دولار .
واشار محمد زاده الي الحدود البحرية والبرية وكذلك المناطق الحرة في ايران وقال : ان ايران بموقعها الاستراتيجي المميز في الخليج الفارسي ومكانتها التجارية اقليميا وعالميا تشهد تطورا في جميع المجالات و قد تم وضع الخطط اللازمة للاستثمارات في جميع مناطق البلاد ومنها الاستثمار في تطوير خطوط السكك الحديدية.
واعرب وزير الطرق عن امله بان يشهد المستقبل القريب تعاونا في تنفيذ مشاريع علمية وبحثية بين جميع اعضاء المنتدي الاقليمي للسكك الحديدية في الشرق الاوسط (UIC).
يذكر ان الاجتماع الثاني والعشرين للمنتدي الاقليمي للسكك الحديدية في الشرق الاوسط (UIC) يقام لمدة ثلاثة ايام في مدينة اصفهان بحضور اعضائه من العراق و تركيا و ايران و افغانستان و السعودية و سوريا و الاردن و قطر و الامارات العربية المتحدة.
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السكك الحديدية

وزير الطرق وبناء المدن

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استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في مجال خطوط السكك الحديدية

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استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في مجال خطوط السكك الحديدية

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