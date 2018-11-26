إنّ الثقافة والفكرة التعوبيَّتين هما السبيلان لتخطي العقبات

ونقلاً عن قسم العلاقات العامة للجيش إلتقي اليوم العميد شيرازي باللواء عبد الرحيم موسوي القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بمناسبة الذكري السنوية ليوم تعبئة المستضعفين (26 تشرين الثاني/نوفمبر) وكذلك بمناسبة الذكري السنوية للقوة البحرية التابعة للجيش الايراني.

وبعد تقديم العميد شيرازي التهاني بهاتين المناسبتين أكّد علي إنّ الثقافة والفكرة التعوبيّتَين هما السبيلان الي تخطي العقبات وقال: إنّ الفكر التعبَوي السائد علي نفسية قوات الجيش وقيادتها أسفر عن تقدّمها ورفع معنوياتها القتالية.

وأشار العميد شيرازي الي تعاون الجيش والحرس الثوري في الحفاظ علي الحدود البحرية للبلاد ما ساعد علي توسيع نطاق الدبلوماسية العسكرية وصدور مبادئ الثورة وانتشار ندائها وتمتُّع القوات المسلحة بالإكتفاء الذاتي.

انتهي** ع ج** 1837

