وزير الطاقة الايراني يزور روسيا

موسكو/26تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- سيتوجه وزير الطاقة 'رضا اردكانيان' يوم الاربعاء القادم الي روسيا ليرأس الوفد الايراني في اجتماعات لجنة التعاون المشتركة بين ايران وروسيا.

وافادت ارنا ان اردكانيان سيلتقي في موسكو بوزير الطاقة الروسي 'الكسندر نوفاك' وكذلك بوزير القفقاز الشمالية .
وتضم اللجنة 15 فريقا مشتركا في مجالات النقل و المعايير و الشؤون المصرفية و السياحة و الرياضة والشباب و الاستثمارات و الطاقة النووية و التعليم العالي و الصناعات و اتحاد اوراسيا الاقتصادي و الجمارك و الصحة و الثقافة و التعدين والمناجم.
وسيرأس وزير الطاقة خلال زيارته لروسيا والتي تستغرق ثلاثة ايام وفدا من 75 شخصا من القطاع العام والخاص وسيتم التوقيع علي 14 وثيقة او مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي.
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وزير الطاقة الايراني يزور روسيا

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