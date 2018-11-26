وزير الطاقة الايراني يزور روسيا

وافادت ارنا ان اردكانيان سيلتقي في موسكو بوزير الطاقة الروسي 'الكسندر نوفاك' وكذلك بوزير القفقاز الشمالية .

وتضم اللجنة 15 فريقا مشتركا في مجالات النقل و المعايير و الشؤون المصرفية و السياحة و الرياضة والشباب و الاستثمارات و الطاقة النووية و التعليم العالي و الصناعات و اتحاد اوراسيا الاقتصادي و الجمارك و الصحة و الثقافة و التعدين والمناجم.

وسيرأس وزير الطاقة خلال زيارته لروسيا والتي تستغرق ثلاثة ايام وفدا من 75 شخصا من القطاع العام والخاص وسيتم التوقيع علي 14 وثيقة او مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي.

انتهي**م م** 1837

