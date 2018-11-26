الولايات المتحدة باتت أكثر تعاسة من الماضي

ونقلاً عن قسم العلاقات العامة التابعة لوزارة الدفاع وخلال إفتتاح المعرض الجوي والفضائي التاسع في جزيرة كيش (وسط الخليج الفارسي) والذي شاركت فيه صناعات وشركات انتاجية محلية وأجنبية من الصين وروسيا وأندونيسيا وباكستان وجمهورية آذربيجان، ذكّر العميد حاتمي بالطبيعة الاستكبارية الأمريكية والإجراءات اللامسؤولة التي تقوم بها واشنطن علي الصعيد الدولي والأخطاء المتكررة التي ترتكبها.

وصرّح وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة خلال المعرض بعدم إكتراث البيت الأبيض وعلي رأسه ترامب بالسلام والأمن الدوليين مؤكداً علي زيادة منسوب التعاسة التي باتت تعاني منها واشنطن والتي فاقت الفترات الماضية.

ولفت العميد حاتمي الي طرد الايرانيين للأمريكيين من أراضيهم معلناً عن اقتراب موعد الإحتفالات بالذكري السنوية الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية.

وأعرب العميد حاتمي عن اعتقاده بأنّ الحركة الايرانية باتت اسوة للدول التي تريد تطهير أوطانها من الإستكبار، مشدداً علي ما تركه الشعب الايراني من آثار ايجابية علي إرادة شعوب العالم لمقارعتها ومواجهتها الاستكبار.

وقال وزير الدفاع الايراني: إنّ ايران تهتم باستراتيجيتين تتمثلان في السلام والرخاء للجميع و بعالم فارغ من التطرف والعنف.

وتطرّق العميد حاتمي الي العلاقات الايرانية ودول الجوار وما تتمتع بها من اسس لن يتسرب اليها الريب والشك باعتبارها دولاً جارة لايران، لاترغب طهران بترك أية انطباعات سلبية عليها.

وأكّد الوزير الايراني علي إيلاء ايران للردع أهمية بالغة في استرتيجيتها كي لاتسوّل لبلد نفسه الإعتداء عليها وقال: إنّ هذا ما تعلمناه من التاريخ والجغرافيا.

و وصف وزير الدفاع المعرض التاسع الدولي الجوي والفضائي بأنه عرض للإرادة والرغبة والإستقلال ومظهر لتحقيق نظرية المقاومة أمام غطرسة نظام الهيمنة العالمي.

انتهي** ع ج** 1837

