لم يتم الإعلان عن حالات وفاة إثر الزلزال الذي ضرب كرمانشاه

وخلال إجتماع المجلس التنسيقي لمنظمة الإسعاف والإنقاذ أضاف فتحي بأنّ 87 فريق عمليات تقييمي للمناطق المنكوبة تواجدت فيها وقامت حتي الساعة بتقييم الخسائر في 150 قرية، عازياً هذه الخسائر الي قدمة المباني في هذه القري.

كما أعلن فتحي عن مراجعة 634 شخصاً الي المسشتفيات لتلقي العلاج الفوري كان معظمهم قد اُصيب عند محاولتهم مغادرة بيوتهم فور حدوث الزلزال.

وصرّح مساعد منظمة الهلال الأحمر بأنّ فرقا لتقييم الخسائر وفرق رد سريع وفرقا لرفع الأنقاض والبحث عن المفقودين وإسكان المتضررين وإطعامهم تم إيفادها من محافظات كردستان وهمدان ولرستان و ايلام انتقلت الي منطقة سربل ذهاب و جيلان غرب و قصر شيرين.

كما تم الإعلان عن حالة تأهّب في محافظات زنجان وآذربايجان الغربية ومركزي و محافظة جهارمحال وبختياري و اصفهان إستعداداً للإنطلاق نحو المناطق المنكوبة عند الحاجة.

هذا وأعلن مساعد منظمة الهلال الأحمر الايرانية عن إرسال علب غذائية ومعونات الي المناطق المنكوبة وقام الأمين العام ورئيس منظمة الإسعاف والنجاة بالتوجه صباحاً الي محافظة كرمانشاه للإطلاع عن كثب علي تقديم المساعدات.

وكان زلزال ضرب غرب محافظة كرمانشاه عند الساعة الثامنة وسبع دقائق من مساء أمس الأحد بقوة 6.4 درجات علي مقياس ريختر.

انتهي** ع ج**1837

