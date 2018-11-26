إفتتاح المعرض الجوي الدولي في جزيرة كيش جنوب ايران

ويقام الي جانب المعرض هذا العام اول مؤتمر دولي للملاحة الجوية العامة بالتعاون مع مركز ابحاث الجوفضاء وكليات الجوفضاء يوم غد الثلاثاء.

وقال امين المعرض الجوي الدولي في جزيرة كيش 'بيجن بنكدار' في حفل افتتاح المعرض : ان هذا المعرض يعد حصيلة للتعاطي بين جميع المؤسسات الناشطة في المجال الجوي والملاحة الجوية والجوفضاء ونافذة نحو تعزيز القدرات المحلية في هذا المجال.

واضاف، ان هذا المعرض يقام في ظل تصعيد الضغوط الدولية من قبل اميركا وفي مثل هذه الظروف نسعي لتنظيم هذا المعرض بصورة مناسبة.

واوضح بان 115 شركة تشارك في معرض العام الجاري منها 105 شركات محلية و 10 شركات اجنبية.

و شارك عدد من كبار المسؤولين في البلاد بينهم وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي وقائد القوة الجوية للجيش العميد طيار نصير زادة ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية سورنا ستاري في حفل افتتاح المعرض.

وخلال ايام المعرض سيتم تقديم عروض جوية من قبل فرق جوية من ضمنها الفريق الروسي المؤلف من 7 مقاتلات 'ميغ 29 ' والفريق الليتواني (زنابير البلطيق) المؤلف من 6 مقاتلات 'ال 39' النفاثة.

انتهي** 2344

