رئيس أركان القوات المسلحة:

الحرس الثوري والجيش هما الجناحان القويان للبحرية الإيرانية

طهران/ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال رئيس أركان القوات المسلحة، إن القوة البحرية، هي نتاج لجهود القوات المسلحة وتداعيات دبلوماسية الدفاع النشطة في البلاد مضيفا: إن سلاحي البحرية للحرس الثوري والجيش هما الجناحان القويان لاقتدار القوة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف اللواء محمد باقري في رسالة بمناسبة حلول اليوم الوطني للقوة البحرية للجيش الإيراني، إن القوة الدفاعية وقوة الردع للبلاد، تسهمان في تبديد المخططات الخبيثة للأعداء وانهيار الهيمنة الخاوية للقوي الاستكبارية خاصة امريكا امام الشعب الإيراني.
وحيا اللواء باقري في الرسالة، حلول يوم 28 نوفمبر ذكري الملحمة التي سطرتها بارجة 'بيكان' بالاستيلاء علي منصتي 'البكر' والامية' النفطيتين، في السنوات الأولي من الحرب المفروضة ( 1980- 1988) للاستكبار العالمي ضد الشعب الإيراني، ومذكرا بالتضحيات التي قدمتها القوة البحرية علي مر سنوات الدفاع المقدس.
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الحرس الثوري والجيش هما الجناحان القويان للبحرية الإيرانية

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