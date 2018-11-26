الحرس الثوري والجيش هما الجناحان القويان للبحرية الإيرانية

وأضاف اللواء محمد باقري في رسالة بمناسبة حلول اليوم الوطني للقوة البحرية للجيش الإيراني، إن القوة الدفاعية وقوة الردع للبلاد، تسهمان في تبديد المخططات الخبيثة للأعداء وانهيار الهيمنة الخاوية للقوي الاستكبارية خاصة امريكا امام الشعب الإيراني.

وحيا اللواء باقري في الرسالة، حلول يوم 28 نوفمبر ذكري الملحمة التي سطرتها بارجة 'بيكان' بالاستيلاء علي منصتي 'البكر' والامية' النفطيتين، في السنوات الأولي من الحرب المفروضة ( 1980- 1988) للاستكبار العالمي ضد الشعب الإيراني، ومذكرا بالتضحيات التي قدمتها القوة البحرية علي مر سنوات الدفاع المقدس.

انتهي** 2344

