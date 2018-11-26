حفظ الوحدة بين المسلمين هو سبيل الانتصار علي الاعداء

طهران/26تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية 'ابوذر ابراهيمي تركمان' ان حفظ الوحدة بين المسلمين هو السبيل للانتصارعلي الاعداء الذين يبذلون جهودهم لايجاد الفرقة بين الدول الاسلامية.

وقدم ابراهيمي تركمان في تصريح لمراسل ارنا اليوم الاثنين تهانيه بذكري المولد النبوي الشريف معتبرا الرسول الاكرم (ص) مظهرا لوحدة العالم الاسلامي وقال : ان القران الكريم اعتبر الوحدة استراتيجية الاسلام لتحقيق الاهداف الالهية و محورا لاتحاد المسلمين.
واشار الي الابعاد المختلفة للوحدة وانها ضرورة الاسلام في زماننا الحالي وقال يجب علي الشعوب الاسلامية الالتزام بالوحدة بمحورية القران وهي سبيل للانتصار علي اعدائها .
واعتبر رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية الفطرة و الاخلاق و الروحانية من القواسم المشتركة لجميع الاديان السماوية وانها لغة الحوار بينها واضاف: ان رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية تؤدي دورا مهما في جميع البلدان بهدف نشر الاسلام و تحكيم العلاقات الاسلامية و تتخذ القران الكريم وتعاليمه الوحدوية منهاجا لها .
واشار الي النوايا الخبيثة لاعداء الامة الاسلامية وقال : ان وظيفة احاد المسلمين الوقوف ومجابهة جميع ما يمكن ان يبث الفرقة بين الشيعة والسنة و باتحادهم سيتغلبون علي مؤامراتهم الباعثة للفرقة بين المسلمين .
واكد رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية علي ان رسالة الرسول الكريم (ص) هي رسالة المحبة والاخوة و التكافل و الوفاء بالعهد وبجميع القيم الاخلاقية وبها استطاع ان يقرب القلوب ببعضها ونحن اليوم وبعد مرور 1400 عام علي تلك التعاليم يجب علينا ان نتخذها طريقا ومنارا و سبيلا للعيش بسلام .
انتهي**م م** 1837



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حفظ الوحدة بين المسلمين هو سبيل الانتصار علي الاعداء

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