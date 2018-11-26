اللواء صفوي: المقاومة هي الوصفة الملهمة الوحيد لوحدة الأمة الاسلامية

طهران/ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال مستشار القائد العام للقوات المسلحة، إن نظرية المقاومة الإسلامية هي الوصفة الملهمة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلي وحدة الأمة الإسلامية وهزيمة مؤامرات الاستكبار والصهيونية والوهابية.

وفي اليوم الثالث من انعقاد المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للوحدة الإسلامية، صرح اللواء يحيي رحيم صفوي اليوم الاثنين، أن العلماء ومفكري العالم الإسلامي، يلعبون دورا هاما في البنية الاجتماعية، وقال : مع انتصار الثورة الإسلامية تحت قيادة الإمام الخميني (رض) واستمرارها علي مدي 28 عاما بقيادة قائد الثورة ، فإن بركات التوجيه والقيادة وإدارة العلماء السادة (من نسل الرسول)، وضع حركة التاريخ الإسلامي علي اعتاب تشكيل حضارة جديدة.
وفي إشارة إلي علاقة شيوخ بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني، قال: لقد كُشف النقاب عن وجوههم البشعة والمنافقة، و الشعوب الاسلامية وضعت امام اختبار تاريخي، وهو اما اختيار الحرية والإسلام، أو الاعتماد علي أمريكا والصهيونية.
واضاف اللواء صفوي: إن الدول الإسلامية، بعد تحليلها لأحداث العقود الأربعة الماضية، أدركت أن نظرية المقاومة الإسلامية هي الوصفة الملهمة والكرامة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلي وحدة أمة الإسلام وهزيمة الغطرسة والصهيونية والوهابية.
ويختتم المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للوحدة الإسلامية اليوم بكلمة رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني.
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اللواء صفوي: المقاومة هي الوصفة الملهمة الوحيد لوحدة الأمة الاسلامية

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