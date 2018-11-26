السعودية غيّرت الرؤية الأمريكية حيال مقتل الخاشقجي عبر المال

وفي تصريح خاص لوكالة إرنا وصف دوجين سلوك ترامب ومواقفه وغضه النظر عن جريمة مقتل الخاشقجي بأنها دلالة علي وقاحة هذا الرئيس وقال: إنّ ترامب بيّن للجميع إمكانية تبديل المواقف الأمريكية عبر المال.

كما أعرب دوجين عن اعتقاده بأنّ موقف الحكومة الامريكية من مقتل الخاشقجي ودعم ترامب للحكومة السعودية بيّن أيضاً إطلاع وإلمام الإعلام والإعلاميين الأمريكيين بالقيم السائدة علي الحكومة وتسليط ساسة البيت الابيض الضوء علي قيم خاصة تفيد مصالحهم.

وأكّد هذا الباحث الروسي علي ضلوع محمد بن سلمان في مقتل الخاشقجي، لافتاً الي معارضة السعودية فتح ملف دولي بهذا الشأن كي يفلت ولي العهد السعودي كمتورط في الجريمة من العقوبة .

وأشار دوجين الي طلب السعودي دعماً أمريكياً للتغطية علي هذه الجريمة وإسكات الأصوات المنادية بمتابعة هذه الجريمة، مشدداً علي وجود صفقة بين واشنطن والرياض لإغلاق هذا الملف.

وصرّح رئيس حركة اوراسيا في روسيا بأنّ واشنطن لارغبة لها قط في خسارة السعودية كمتحد استراتيجي لها يعود عليها بمليارات الدولارات.

وقال دوجين: إنّ واشنطن تحتاج الي السعودية لتنفيذ خطط ضد ايران، لافتاً الي التقارب السعودي الاسرائيلي كتحالف ضد طهران يخدم المصلحة الامريكية، موضحاً بأنّ هذه الحاجة جعلت ترامب يساند بن سلمان للتغطية علي جريمته.

و أشار رئيس حركة اوراسيا في روسيا الي توظيف واشنطن قضيتَي حرية الرأي وحقوق الإنسان كوسيلة لتمرير خططها الاقليمية وتوجيه انتقادات ضد الدول المناهضة لها.

ودعا دوجين الي ضرورة توظيف جميع الآليات المتاحة في المنظمات الدولية لصد التوسع الامريكي ومنع إستغلال واشنطن لقضية حقوق الإنسان في منظمة الامم المتحدة لصالح غاياتها وتطلعاتها وذلك بتعاون ومساع تبذلهما ايران وروسيا.

انتهي** ع ج** 1837

