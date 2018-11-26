المدن المتضررة إثر الزلزال في محافظة كرمانشاه إستعادت حالتها العادية

وعلي هامش ملتقي قادة القوة البرية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية أضاف اللواء «كيومرث حيدري» أمام الصحفيين بأنّ ثلاثةَ ألوية من القوات البرية التابعة للجيش دخلت المناطق التي تعرضت للزلزال بعد الإعلان عنه.

وإستقرّت هذه الألوية في المناطق المنكوبة ما أدّي الي الإستقرار في هذه المناطق، معرباً عن إستعداد القوة البرية لإيفاد قوات من الإسناد الجوي التابعة لهذه القوة وإقامة مستشفيات متنقلة.

وأكّد قائد القوة البرية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية علي عدم وجود مشاكل في المناطق المنكوبة وعودة الحالة العادية اليها.

وكان زلزال ضرب غرب محافظة كرمانشاه قرب مدينة «سَربُل ذهاب» عند الساعة الثامنة وسبع دقائق من مساء أمس الأحد بقوة 6.4 درجات علي مقياس ريختر أفادت آخر الإحصائيات بأنه أسفر عن إصابة 729 شخصاً.

انتهي** ع ج** 1837

