برعاية وزير الصحة

تدشين معمل إنتاج ادوية علاج السرطان في كرج

كرج/26تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- برعاية وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي 'حسن قاضي زاده هاشمي' تم اليوم الاثنين تدشين معمل لانتاج الادوية الخاصة بعلاج السرطان في محافظة البرز (غربي العاصمة طهران ).

وخلال مراسم تدشين المعمل، اعلنت مديرعام مجموعة 'اكتووركو' لانتاج الادوية 'شهرزاد نراقي' ان تدشين المعمل يفسح المجال امام انتاج ادوية علاج السرطان وكذلك مرض التصلب العصبي المتعدد (ام.اس) وفق افضل مواصفات طبية.
واوضحت انه تم استثمار مئة مليون يورو لتدشين المعمل و وفر ذلك فرص عمل لالفين و 700 شخص.
وتابعت نراقي قائلة ان مجموعة اكتووركو كانت تنتج مليارا و 800 مليون حبة و قرص سنويا لمعالجة سرطان و ام. اس و امراض اخري إلا ان تدشين المعمل سيزيد من حجم انتاج هذه الادوية ليبلغ سبعة مليارات و 500 مليون حبة و قرص.
واكدت علي تسريع وتيرة الانتاج في المعمل بهدف افشال الحظر علي قطاع الادوية معلنة بذلك ان الادوية المنتجة في شركة اكتووركو ستصدر الي دول المنطقة الي جانب تغطية الحاجات المحلية.
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علمي آموزشي

انتاج الادوية

مرص السرطان

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تدشين معمل إنتاج ادوية علاج السرطان في كرج

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