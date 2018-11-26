تدشين معمل إنتاج ادوية علاج السرطان في كرج

وخلال مراسم تدشين المعمل، اعلنت مديرعام مجموعة 'اكتووركو' لانتاج الادوية 'شهرزاد نراقي' ان تدشين المعمل يفسح المجال امام انتاج ادوية علاج السرطان وكذلك مرض التصلب العصبي المتعدد (ام.اس) وفق افضل مواصفات طبية.

واوضحت انه تم استثمار مئة مليون يورو لتدشين المعمل و وفر ذلك فرص عمل لالفين و 700 شخص.

وتابعت نراقي قائلة ان مجموعة اكتووركو كانت تنتج مليارا و 800 مليون حبة و قرص سنويا لمعالجة سرطان و ام. اس و امراض اخري إلا ان تدشين المعمل سيزيد من حجم انتاج هذه الادوية ليبلغ سبعة مليارات و 500 مليون حبة و قرص.

واكدت علي تسريع وتيرة الانتاج في المعمل بهدف افشال الحظر علي قطاع الادوية معلنة بذلك ان الادوية المنتجة في شركة اكتووركو ستصدر الي دول المنطقة الي جانب تغطية الحاجات المحلية.

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