محافظ كرمانشاه:

لاتوجد مشاكل في مجال المياه والكهرباء والادوية في المناطق التي ضربها الزلزال

قصرشيرين /26تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال محافظ كرمانشاه( غرب) ' هوشنك بازوند' انه لاتوجد اية مشاكل في مجال المياه والكهرباء والادوية والاتصالات و الغاز في المناطق التي ضربها الزلزال وان فرق الاتقاذ موجودة في تلك المناطق.

واضاف بازوند اليوم الاثنين خلال الاجتماع التنسيقي للجنة ادارة الازمات في المحافظة الذي عقد في قائمقامية مدينة قصر شيرين: بفضل من الله عزوجل ان الزلزال لم يوقع خسائر في الارواح وان فرق الانقاذ متواجدة في جميع المناطق التي تعرضت للزلزال ولاتوجد فيها مشاكل تتعلق بالمياه والكهرباء والغاز والادوية والاتصالات.
وقد ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات علي مقياس ريختر مساء الاحد ضواحي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ايران.
وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الهزة وقعت في الساعة الثامنة و 7 دقائق و 31 ثانية من مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الرابعة و 37 دقيقة و 31 ثانية عصرا بتوقيت غرينتش).
ووقعت الهزة الارضية في عمق 7 كم من سطح الارض وعلي بعد 17 كم من مدينة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشيرين و 33 كم من كيلان غرب و 127 كم من كرمانشاه.
يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 درجات علي ريختر ضرب غرب كرمانشاه يوم 12 تشرين الثاني /نوفمبر العام الماضي علي بعد 11 كم من مدينة ازكلة ما ادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.
واسفر ذلك الزلزال عن تدمير نحو 100 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 10 مدن و 1930 قرية بمحافظة كرمانشاه الواقعة غربي ايران.
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لاتوجد مشاكل في مجال المياه والكهرباء والادوية في المناطق التي ضربها الزلزال

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