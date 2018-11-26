رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية:

الجيش يتولي مهام حراسة الحدود المشتركة مع افغانستان

طهران/26تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اعلن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء 'محمد باقري' عن تولي القوات البرية في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية مهام حراسة الحدود المشتركة مع افغانستان.

وقال اللواء باقري اليوم الاثنين علي هامش اجتماع قادة القوة البرية للجيش : انه و من المؤكد وبعد تسلم الجيش مهام حراسة الحدود المشتركة مع افغانستان سنشهد امنا واستقرارا ملحوظا في تلك المناطق.
واضاف باقري ان افغانستان تعاني من عدم الاستقرار الامني ومن الممكن ان تحدث بعض الحوادث عند الحدود المشتركة وان استقرار الجيش في تلك المناطق ووضع الخطط اللازمة لحمايتها سيحول دون حدوث حوادث هناك و نتمي ان تكون تلك المنطقة اكثر امنا واستقرارا.
وصرح رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ان اهم ما يهدد البلاد هو التهديدات الدفاعية المحتملة ويجب علينا تقوية دفاعاتنا ونحصن البلاد ونكون جاهزين للتصدي لجميع الاحتمالات .
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الجيش يتولي مهام حراسة الحدود المشتركة مع افغانستان

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