الجيش يتولي مهام حراسة الحدود المشتركة مع افغانستان

وقال اللواء باقري اليوم الاثنين علي هامش اجتماع قادة القوة البرية للجيش : انه و من المؤكد وبعد تسلم الجيش مهام حراسة الحدود المشتركة مع افغانستان سنشهد امنا واستقرارا ملحوظا في تلك المناطق.

واضاف باقري ان افغانستان تعاني من عدم الاستقرار الامني ومن الممكن ان تحدث بعض الحوادث عند الحدود المشتركة وان استقرار الجيش في تلك المناطق ووضع الخطط اللازمة لحمايتها سيحول دون حدوث حوادث هناك و نتمي ان تكون تلك المنطقة اكثر امنا واستقرارا.

وصرح رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ان اهم ما يهدد البلاد هو التهديدات الدفاعية المحتملة ويجب علينا تقوية دفاعاتنا ونحصن البلاد ونكون جاهزين للتصدي لجميع الاحتمالات .

انتهي**م م**1837

