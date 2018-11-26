رئيس الجمهورية يوعز باتخاذ إجراءات عاجلة لاغاثة المنكوبين

وأكد الرئيس روحاني في الاتصال الهاتفي مع محافظ كرمانشاه 'هوشنك بازوند' علي ضرورة متابعة أوضاع المنكوبين ودعا الي تجنيد كافة الطاقات والامكانيات لاسكانهم المؤقت وحل مشاكل الناس في هذه المناطق.

وأشاد رئيس الجمهورية بصبر وتحمل أهالي المناطق المنكوبة وقال إن علي المسؤولين المتابعة المستمرة لحل مشاكل المنكوبين بشكل عاجل.

من جانبه أعلن محافظ كرمانشاه، عن آخر الإحصائيات الخاصة بالجرحي وقال إنه رغم وسعة وقوة الزلزال الا ان عدد المصابين بلغ 729 وليس هناك قتلي بينهم، موضحا ان 700 من المصابين تم معالجتهم ميدانيا وفقط 18 منهم يرقدون حاليا في المستشفي.

وقد ضربت هزة ارضية بقوة 6.4 درجة علي مقياس ريختر مساء أمس الاحد ضواحي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة للجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الهزة وقعت في الساعة الثامنة و 7 دقائق و 31 ثانية من مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الرابعة و 37 دقيقة و 31 ثانية عصرا بتوقيت غرينتش).

ووقعت الهزة الارضية في عمق 7 كم من سطح الارض وعلي بعد 17 من مدينة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشيرين و 33 كم من كيلان غرب و 127 كم من كرمانشاه.

يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر ضرب غرب كرمانشاه يوم 12 تشرين الثاني /نوفمبر العام الماضي علي بعد 11 كم من مدينة ازكلة ما ادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.

واسفر ذلك الزلزال عن تدمير نحو 100 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 10 مدن و 1930 قرية بمحافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران.

انتهي** 2344

