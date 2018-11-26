تضرّر 5 حتي 60 بالمائة من الأحياء القديمة في قري كرمانشاه

وفي تصريح لمراسل وكالة إرنا قال مرتضي سليمي بأنّ 49 فريقاً ميدانياً من محافظة كرمانشاه و 38 فريقاً موفداً من محافظات اخري إستقرت هناك للقيام بعمليات تقييم في القري المتضررة إثر الزلزال الذي لم يسفر حتي الآن عن حالات وفاة.

وأعلن سليمي عن أحدث إحصائية أفادت بأن عدد المصابين إثر زلزال الليلة الماضية بلغ 646 شخصاً في مدن سربل ذهاب و جيلان غرب وقصرشيرين ودالاهو واسلام آباد وثلاث باباجاني، مصرحاً بتواجد خمس مروحيات إسعاف في المناطق التي لحق بها الزلزال.

وتابع سليمي قائلاً: إنّ توزيع المعونات الغذائية ومتطلبات المنكوبين لم تبدأ بعد، لكنّ مستودعات المحافظة إكتظت بهذه المعونات سيتم توزيعها قريباً ويتم توفير السلع الضرورية للأهالي المتضررين.

وكان زلزالٌ بقوة 6.4 درجات علي مقياس ريختر قد ضرَب مساء الاحد غرب محافظة كرمانشاه قرب مدينة سربل ذهاب.

انتهي** ع ج** 1837

