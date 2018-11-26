15 محافظة ايرانية تتعرض لسيول وثلوج

واضاف فتحي اليوم الاثنين انه خلال الايام الاربعة الاخيرة تعرضت كل من محافظات اصفهان و ايلام وبوشهر و طهران و جهارمحال و بختياري و خوزستان وسيستان و بلوجستان و فارس و كرمان و كرمانشاه و كهكيلويه و بويراحمد و كيلان وكلستان و همدان و مازندران الي سيول جراء الامطار الغزيرة معلنا عن اختفاء اربعة اشخاص في مدن رودبار و جيره وفومن بمحافظة كيلان واجلاء ساكني 236 وحدة سكنية .

وقال ايضا انه وخلال اليومين الماضيين تعرضت كل من محافظات اردبيل‌ و اصفهان و چهارمحال و بختياري و زنجان، فارس و قزوين و مازندران و مركزي و همدان لعواصف ثلجية وقامت فرق الانقاذ التابعة لجمعية الهلال الاحمر بتقديم مساعدات للعالقين في الثلوج في المناطق الجبلية في تلك المحافظات.

انتهي**م م** 1837

