15 محافظة ايرانية تتعرض لسيول وثلوج

طهران/26تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- قال مساعد منظمة الاغاثة والانقاذ التابعة لجمعية الهلال الاحمر الايراني'شاهين فتحي' ان السيول والثلوج ضربت 15 محافظة ايرانية وتم تقديم الاغاثة لاكثر من 5000 مواطن في تلك المحافظات .

واضاف فتحي اليوم الاثنين انه خلال الايام الاربعة الاخيرة تعرضت كل من محافظات اصفهان و ايلام وبوشهر و طهران و جهارمحال و بختياري و خوزستان وسيستان و بلوجستان و فارس و كرمان و كرمانشاه و كهكيلويه و بويراحمد و كيلان وكلستان و همدان و مازندران الي سيول جراء الامطار الغزيرة معلنا عن اختفاء اربعة اشخاص في مدن رودبار و جيره وفومن بمحافظة كيلان واجلاء ساكني 236 وحدة سكنية .
وقال ايضا انه وخلال اليومين الماضيين تعرضت كل من محافظات اردبيل‌ و اصفهان و چهارمحال و بختياري و زنجان، فارس و قزوين و مازندران و مركزي و همدان لعواصف ثلجية وقامت فرق الانقاذ التابعة لجمعية الهلال الاحمر بتقديم مساعدات للعالقين في الثلوج في المناطق الجبلية في تلك المحافظات.
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15 محافظة ايرانية تتعرض لسيول وثلوج

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