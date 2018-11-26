وزير العلوم: الباحثون والطلاب الأجانب يعتبرون إيران دولة آمنة

أصفهان / 26 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا: معظم الباحثين والطلاب الأجانب يعتبرون إيران دولة آمنة ومطمئنة، علي النقيض من كل الهجمات الإعلامية.

واضاف منصور غلامي اليوم الاثنين في مراسم بدء مهرجان الحركة الوطني الحادي عشر في جامعة أصفهان، أن الترحيب المذهل للطلاب والنخب والباحثين الأجانب للدورة الحادية عشرة لمهرجان الحركة الوطني، يظهر أن إيران دولة نشطة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتلقي اهتماما دوليا خاصة من قبل الطلاب الأجانب.
كما شدد علي أن ترحيب الباحثين الأجانب بهذا المهرجان، يكشف علي أنهم واثقون بمثل هذه الأحداث وأنهم مستعدون لتقديم إنجازاتهم العلمية إلي جانب الطلاب الإيرانيين ويرون بان بلادنا آمنة ومطمئنة .
واشار إلي أن مهرجان الحركة الوطني، ينظم في البلاد علي مدي السنوات ال 12 الماضية وقال إن هذا الحدث، خطوة كبيرة ، والتي تتكامل يوما بعد يوم .
وصرح غلامي، إن مهرجان الحركة، حلقة ترابط بين الأفكار الجديدة والأفكار الديناميكية مع قطاع الصناعة، وقال إن المهرجان يتجه نحو استخدام النتائج العلمية في البلاد.
ووصف مثالا علي هذه التطبيقات الشركات القائمة علي المعرفة في البلاد، مضيفا أنه يوجد حاليا حوالي 5 الاف شركة قائمة علي المعرفة في البلاد، ما يقرب من الفين من هذه الشركات تنشط في قطاع وزارة العلوم والي جانب الجامعات والمعاهد التعليمية والبحثية.
وأقيم مهرجان الحركة الوطني الحادي عشر بهدف إقامة رابط بين الجمعيات العلمية للجامعات مع القطاعات المختلفة في البلاد برعاية دائرة الشؤون الثقافية والاجتماعية بوزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا .
ويستمر المهرجان بحضور حوالي 540 باحثا من إيران و 85 ضيفا من 39 دولة حتي 28 نوفمبر في جامعة أصفهان.
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وزير العلوم: الباحثون والطلاب الأجانب يعتبرون إيران دولة آمنة

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