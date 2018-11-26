في احدث احصائية لزلزال سربل ذهاب: 729 مصابا

واضاف بهمن روشني اليوم الاثنين في جلسة لجنة أدارة الازمة في المحافظة عقدت بقائمقامية قصر شيرين: إن 18 من المصابين لازالوا يرقدون في المستشفي من مجموع المصابين و8 منهم غادروا المستشفي بعد تلقيهم العلاج جراء الزلزال الذي ضرب مدنا في المحافظة.

وأوضح بان معظم المصابين الذين راجعوا المستشفيات كان بسبب الخوف والهلع من الزلزال.

وقال روشني : أن جميع المستشفيات كانت علي أهبة الإستعداد في نفس الوقت وتم نشر سيارات الإسعاف لاغاثة المنكوبين.

وصرح : لحسن الحظ، لم تكن هناك وفيات جراء هذا الزلزال حتي الآن.

و ضربت هزة ارضية بقوة 6.4 درجة علي مقياس ريختر مساء الاحد ضواحي مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع التابع للمؤسسة للجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الهزة وقعت في الساعة الثامنة و 7 دقائق و 31 ثانية من مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الرابعة و 37 دقيقة و 31 ثانية عصرا بتوقيت غرينتش).

ووقعت الهزة الارضية في عمق 7 كم من سطح الارض وعلي بعد 17 من مدينة سربل ذهاب و 18 كم من قصرشيرين و 33 كم من كيلان غرب و 127 كم من كرمانشاه.

يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر ضرب غرب كرمانشاه يوم 12 تشرين الثاني /نوفمبر العام الماضي علي بعد 11 كم من مدينة ازكلة ما ادي الي مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.

واسفر ذلك الزلزال عن تدمير نحو 100 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 10 مدن و 1930 قرية بمحافظة كرمانشاه الواقعة غرب ايران.

انتهي ** 2344

