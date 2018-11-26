علي الشركات الاوروبية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الفريدة في ايران

واعتبرشوفيتيزر اليوم الاثنين في حوار مع ارنا سياسات البيت الابيض المعادية لايران علي انها مؤقته وستنتهي وقال : من الطبيعي ان ينتاب بعض الشركات التي لها تعاملات تجارية مع امريكا الخوف من العمل في ايران ولكنه يجب علي الشركات التي لها نشاطات محدودة مع الولايات المتحدة وخاصة تلك التي تعود لدول اسيا الوسطي الاستفادة من الفرص الاستثمارية الفريدة الموجودة في ايران .

وقال ان ايران بنفوسها البالغة ثمانين مليون وسهولة الوصول عن طريقها لسوق بسعة 400 مليون نسمة تعتبر فرصة استثنائية للمستثمرين .

يذكر ان شركة ارجان كابيتال شركة استشارية تقدم خدماتها للتجار والمستثمرين الاجانب للدخول الي اسواق الشرق الاوسط.

واقترح شوفيتيزر علي الشركات الاجنبية البقاء في ايران وتنمية نشاطاتها الاستثمارية فيها مؤكدا علي ان الشركات التي تستشيرنا للعمل في ايران كثيرة جدا.

وقال : انه يجب افهام الشركات علي انها تستطيع اخراج عائداتها من ايران بسهولة وبطرق آمنة .

وبين مديرعام شركة ارجان كابيتال البريطانية انه علي حكومتي ايران وبريطانيا تقديم الخدمات الاستشارية لاستقطاب الشركات للعمل في ايران وقال : انا في حيرة لماذا لا تقوم ايران بتأسيس مكاتب استشارية في اوروبا يعمل فيها اخصائيون في مجال التسويق لما لها التأثير المباشر علي استقطاب النشطاء الاقتصاديين والتجاريين للعمل هناك.

انتهي**م م** 1837

